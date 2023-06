Robert Edward Grant et Michael Ashley annoncent le lancement de leur livre pour cet été : « Neuromined: Triumphing Over Technological Tyranny »





NEWPORT BEACH, Californie, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Rédigé par le célèbre défenseur de la souveraineté des données personnelles, Robert Edward Grant, fondateur et PDG de Crown Sterling, et par l'écrivain prolifique Michael Ashley, « Neuromined: Triumphing Over Technological Tyranny » (Triomphe sur la tyrannie technologique) explore la question cruciale : « Les progrès technologiques travaillent-ils pour ou contre nous ? »

Grant et Ashley soulèvent des questions cruciales sur notre dépendance croissante à l'égard de la technologie, en explorant des scénarios dans lesquels la liberté personnelle et l'autonomie peuvent être compromises. Chaque chapitre imagine une dystopie de surveillance d'un futur proche à travers un récit fictif captivant (conte) accompagné d'une analyse (leçon), reliant l'histoire à notre réalité actuelle. La sortie de Neuromined est prévue pour le 25 juillet 2023. Le livre est disponible en pré-commande sur Amazon . Il fera également l'objet d'une présentation chez 60 commerçants d'aéroports Hudson News, d'un océan à l'autre, à partir du 1er août 2023.

Avec une préface de Brittany Kaiser, fondatrice de la Own Your Data Foundation et au centre du documentaire Netflix de 2019 The Great Hack, Neuromined a déjà reçu de puissants éloges. Aubrey Marcus, éminent podcasteur et auteur de best-sellers du New York Times, a déclaré : « Ce livre porte un coup dévastateur à la tyrannie de notre corporatocratie alimentée par la technologie. » Eric Cole, PDG et fondateur de Secure Anchor, a déclaré : « Ce livre est une lecture incontournable pour quiconque possède un ordinateur ou un smartphone. Il ne se contente pas de mettre le doigt sur le problème, mais propose une solution claire et efficace que tout le monde peut appliquer immédiatement. »

« Les auteurs Grant et Ashley nous montrent brillamment comment aller dans la bonne direction avec notre avenir technologique commun. C'est un livre à lire absolument, tant pour les technophiles que pour les non-technophiles », a déclaré Mark Victor Hansen, auteur de best-sellers et co-créateur de la série « Chicken Soup for the Soul ». Sa Majesté Diambi Kabatusuila, reine du peuple Bakwa Luntu de la République démocratique du Congo, décrit le livre comme « une sonnette d'alarme étonnante et un cri de ralliement pour un changement nécessaire ».

Mais tout espoir n'est pas perdu. Neuromined, dans son essence, démontre comment la technologie, lorsqu'elle est considérée à travers une éthique différente et utilisée par un public consciencieux, peut au contraire offrir une plus grande autonomie et un plus grand accès à la libération. Retrouvez le dernier épisode du podcast de Robert Edward Grant , dans lequel Grant et Ashley abordent certains des thèmes du livre, afin d'attirer l'attention sur la véritable crise de notre époque. Pourtant, comme l'indique le dernier chapitre du livre : « Notre seule issue est de passer par là. » Ce n'est qu'en exposant les défis sans précédent auxquels nous sommes confrontés que nous pourrons restaurer notre liberté, le plus beau cadeau que l'humanité ait jamais connu.

Neuromined: Triumphing Over Technological Tyranny, publié par Fast Company Press, est actuellement disponible en précommande sur Amazon et sera lancé le 25 juillet 2023. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Neuromined.com . Pour les demandes de renseignements des médias ou les demandes d'entretien, veuillez contacter [email protected] ou le numéro de téléphone +1-949-260-1700.

