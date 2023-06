Stella-Jones résilie et remplace son plan de rachat automatique d'actions





MONTRÉAL, 19 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a résilié le plan de rachat automatique d'actions conclu avec son courtier désigné et daté du 8 novembre 2022 et qu'elle a décidé de passer à une convention usuelle avec son courtier, aux termes de laquelle les rachats d'actions ordinaires de Stella-Jones seront effectués à la discrétion de la direction au cours des périodes de négociation permises, combinée à un nouveau plan de rachat automatique d'actions permettant de procéder à des rachats d'actions pendant les périodes d'interdiction d'opérations trimestrielles qu'elle s'impose.

Cette résiliation et ce remplacement faciliteront les rachats de la Société dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités à la Bourse de Toronto et lui donneront une plus grande latitude pour ce qui est des rachats pendant les périodes de négociation permises.

Stella-Jones confirme qu'au moment de l'envoi de l'avis de résiliation aux termes du plan de rachat automatique d'actions, elle n'avait connaissance d'aucune information privilégiée ni d'aucun fait important ou changement important concernant la Société ou ses titres qui n'aurait pas été communiqué publiquement.

À la suite de la résiliation et du remplacement du plan de rachat automatique d'actions, l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités demeure en vigueur selon les mêmes modalités que celles annoncées et communiquées précédemment.

Le conseil d'administration de Stella-Jones est toujours d'avis que les rachats d'actions ordinaires constituent un investissement de capitaux intéressant et responsable et sont dans l'intérêt de Stella-Jones et de ses actionnaires.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est le chef de file en matière de produits en bois traité sous pression en Amérique du Nord. La Société fournit des poteaux en bois aux grandes sociétés de services publics d'électricité et entreprises de télécommunications du continent, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. Stella-Jones fournit aussi des produits industriels, notamment du bois pour les ponts ferroviaires et les passages à niveau, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations, du bois de construction et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d'oeuvre traité et d'accessoires à usage résidentiel de première qualité qu'elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d'applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir le marché canadien par l'entremise de son réseau national de fabrication et de distribution. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, le contexte politique général, la conjoncture économique et la situation des marchés, l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les prix de vente des produits, la disponibilité et le coût des matières premières, les changements climatiques, l'incapacité à recruter et à retenir du personnel qualifié, les brèches de sécurité informatique ou autres menaces de cybersécurité, les fluctuations des taux de change des devises, la capacité de la Société à se procurer des capitaux, ainsi que les facteurs et hypothèses auxquels on réfère dans le présent document ainsi que dans les documents d'information continue déposés par la Société. Par conséquent, le lecteur est avisé qu'un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels. La Société décline toute responsabilité de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou d'autres changements survenant après la date des présentes, à moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

19 juin 2023 à 07:00

