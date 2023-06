J'craque pour toi mon coco® lance une nouvelle campagne de marketing qui attire l'attention sur les oeufs au souper





OTTAWA, ON, le 19 juin 2023 /CNW/ - Les Producteurs d'oeufs du Canada sont ravis de dévoiler leur dernière campagne de marketing axée sur le concept de déguster des oeufs au souper. L'organisation transmet ce message aux consommateurs canadiens par le biais de publicités humoristiques et originales qui mettent en scène des situations réalistes et posent la question suivante concernant les oeufs au souper : Qu'est-ce qui t'en empêche?

« De plus en plus de consommateurs préparent leurs repas à la maison, ce qui suscite un vif intérêt pour l'exploration de nouvelles façons de déguster les oeufs, déclare Glen Jennings, président du Comité de marketing du Conseil d'administration des Producteurs d'oeufs du Canada. Ces renseignements nous donnent un bon point de départ pour démontrer que les oeufs s'intègrent naturellement dans les modes de vie quotidiens et qu'ils peuvent être utilisés comme protéine principale dans les repas du soir. »

Combinant les placements médiatiques traditionnels et innovants, la campagne « Qu'est-ce qui t'en empêche? », élaborée par Cossette, met en vedette la marque très appréciée J'craque pour toi mon coco® et rejoindra les consommateurs tout au long des mois d'été et jusqu'en 2024. La combinaison de médias comprend des placements télévisés stratégiques (durant le sport en direct et la diffusion en continu), des publicités numériques, des panneaux d'affichage, des publicités dans le transport en commun et un événement éphémère de dégustation. Une panoplie d'influenceurs participera aux échanges et inspirera les consommateurs avec le mot-clic #OeufsATouteHeure.

« Nous sommes ravis d'apporter autant de rebondissements créatifs et de scénarios amusants pour recadrer la façon dont les consommateurs perçoivent les oeufs, explique Natalie Rumscheidt, directrice du marketing et de la nutrition chez les Producteurs d'oeufs du Canada. Nous savons que les oeufs s'apprêtent facilement en repas rapides et nutritifs. Avec cette campagne, nous cherchons à stimuler la consommation d'oeufs en encourageant les Canadiens à les consommer plus souvent le soir. »

D'une simple omelette individuelle à une casserole d'oeufs qui rassasiera toute la famille, il existe d'innombrables façons de manger des oeufs au souper. Visitez lesoeufs.ca/souper pour y trouver des recettes, des tutoriels et des idées de repas. Regardez la dernière publicité « Qu'est-ce qui t'en empêche? » IC I.

Cette nouvelle campagne J'craque pour toi mon coco® s'appuie sur la plateforme de marketing « Des oeufs, n'importe quand », qui a fait la promotion des oeufs en tant qu'options de repas tout au long de la journée. La campagne initiale « C'est pas bizarre » a reçu plus d'une douzaine de prix et de distinctions, dont le prestigieux Strategy Award or et plusieurs prix marketing pour sa créativité révolutionnaire et sa capacité à changer les comportements.

Au sujet des Producteurs d'oeufs du Canada

Maintenant dans leur soixantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'oeufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les oeufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des plus de 1 200 producteurs d'oeufs réglementés et familles agricoles de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca .

SOURCE Producteurs d'oeufs du Canada

19 juin 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :