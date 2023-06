CCTV+ : au cours de sa carrière politique, Xi s'est consacré à la gouvernance axée sur le peuple





Jusqu'à présent, le président chinois Xi Jinping s'est consacré à la cause de l'amélioration de la vie des gens au cours de sa carrière politique.

Déterminé à oeuvrer pour le bien du peuple, Xi a commencé sa carrière politique en 1982 dans la province du Hebei, au nord de la Chine, lorsqu'il a pris ses fonctions de secrétaire adjoint du comité du Parti Communiste Chinois (PCC) du comté de Zhengding.

Pendant son séjour à Zhengding, Xi a inspecté à vélo toutes les régions du comté et s'est concentré sur des questions étroitement liées aux moyens de subsistance de la population, telles que la quantité déraisonnablement élevée de céréales que les agriculteurs locaux devaient vendre au gouvernement en vertu de la réglementation de l'époque.

Xi a ensuite écrit une lettre au gouvernement central à ce sujet, ce qui a permis de réajuster la quantité de céréales devant être achetées par le gouvernement après une enquête approfondie.

Qu'il s'agisse de ses efforts en faveur des habitants des zones rurales dans ses jeunes années ou de la proposition du Rêve chinois en tant que président, apporter des avantages tangibles au peuple a toujours été la conviction la plus forte de Xi.

Un mois et demi plus tard, Xi a inspecté un village situé à 300 kilomètres de Pékin pour s'informer des conditions de vie des familles pauvres pendant le rude hiver.

Depuis le 18e Congrès national du PCC en 2012, Xi a effectué plus de 100 voyages d'inspection pour s'informer de la situation à la base, et a inscrit de nombreuses difficultés du peuple dans son programme de travail et ses plans de réforme du gouvernement central.

Xi s'est joint 56 fois aux panels de discussion de l'Assemblée populaire nationale et du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois au cours des 11 dernières années pour s'informer des opinions du peuple auprès d'environ 400 représentants.

Lors de sa rencontre avec Roberto Fico, alors président de la Chambre basse italienne, en 2019, Xi a été interrogé sur ses sentiments lorsqu'il a été élu président de la Chine.

Xi a déclaré que c'était une énorme responsabilité et une tâche ardue que de gouverner un si grand pays, et qu'il mettrait de côté son propre bien-être pour le bien du peuple chinois.

D'abord fonctionnaire dans un village, puis président de la Chine, Xi a toujours accordé la priorité au peuple dans son coeur et a montré son amour profond pour le peuple chinois à travers un travail dévoué.

