Approche communautaire et omnicanal exclusive : Doppelgänger s'associe à Comarch pour le lancement d'un nouveau programme de fidélité pour ses clients





MILAN, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Développé par Comarch, le programme de fidélité du détaillant de vêtements pour hommes mobilisera les clients en magasin et en ligne ? il les récompensera par des événements en magasin et des offres personnalisées, en plus de remises et de récompenses plus traditionnelles.

Le détaillant italien de vêtements pour hommes Doppelgänger s'est associé à Comarch pour lancer son premier programme de fidélité qui implique à la fois les clients en magasin et les clients sur la toile. Le programme sera construit avec une approche omnicanale, et permettra à Doppelgänger d'être « connecté » à ses clients en ligne, permettant à la marque de renforcer sa mission d'offrir un luxe abordable.

« Alors que le point de contact principal pour les membres fidèles de Doppelgänger sera une application mobile, à travers laquelle nos clients seront en mesure d'accumuler des points qui se traduisent par des réductions et des récompenses, il était primordial pour nous de créer un programme omnicanal qui véhicule l'idée d'une communauté exclusive », a précisé Federico Dezi, responsable e-commerce chez Doppelgänger. « Cette approche découle d'un certain nombre d'objectifs précis que nous nous sommes fixés. Par exemple, nous voulions combiner des objectifs de fidélisation de haut niveau - en d'autres termes, augmenter la fréquence des achats de nos clients avec nous - avec une visibilité accrue de tous nos grands magasins, qu'ils soient situés dans de grandes ou de petites villes. L'offre de Comarch nous convenait parfaitement : l'équipe n'a pas simplement développé les outils logiciels dont nous avions besoin pour notre programme de fidélité, elle nous a conseillé tout du long sur la façon de concrétiser notre vision. »

Le programme de fidélité de Doppelgänger offrira initialement aux membres la possibilité de collecter des points qu'ils peuvent échanger contre des réductions et des cadeaux. De plus, à mesure que le programme se développera, il suivra une structure de niveau et offrira aux membres les plus fidèles des services de personnalisation uniques et des invitations à des événements exclusifs en magasin.

« Nous voulions rester fidèles aux valeurs de nos marques pour notre partenariat avec Doppelgänger », a ajouté Andrea Piccirelli, responsable des solutions de fidélisation et de marketing chez Comarch Italia. « Chez Comarch, nous croyons au développement de solutions qui peuvent évoluer avec nos clients et s'adapter à leur évolution : concernant les produits, nous fournissons à Doppelgänger une gamme complète de produits permettant de les aider à établir une relation durable avec leurs clients : élaborer le point de contact clé avec leurs clients (l'application mobile), fournir des outils de gestion de la fidélisation, d'automatisation du marketing et d'analyse. Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat et avons hâte de voir les résultats de notre collaboration dans quelques mois. »

19 juin 2023 à 03:00

