La FreeMove Alliance célèbre son 20e anniversaire et lance un nouveau logo

AMSTERDAM, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- FreeMove Alliance

Quatre grands opérateurs de télécommunications célèbrent 20 ans de collaboration dans le cadre de la FreeMove Alliance; ensemble, ils aident les multinationales à simplifier la gestion de la connectivité mobile à l'échelle mondiale

La FreeMove Alliance aide les multinationales à réduire la complexité et les coûts de la gestion de la mobilité d'entreprise en étendant leur présence et en nouant des partenariats stratégiques à travers le monde.

Grâce à la combinaison du meilleur soutien et des meilleurs réseaux locaux avec de solides relations internationales et une présence mondiale, la FreeMove Alliance offre une flexibilité inégalée aux clients multinationaux, démontrant ainsi le véritable pouvoir de l'alliance

Le nouveau logo de la FreeMove Alliance représente la force combinée de ses quatre membres fondateurs

En 2023, la FreeMove Alliance, une alliance de télécommunications mobiles qui réunit Deutsche Telekom, Orange, TIM et Telia, célèbre sa vingtième année de collaboration fructueuse.

Au cours des deux dernières décennies, l'alliance est devenue plus grande que la somme de ses parties, permettant à chaque membre de fournir des services aux clients qui vont au-delà de leurs zones respectives, et permettant aux organisations multinationales de tirer profit de la coopération et de l'engagement commun des fournisseurs nationaux.

Au cours des vingt années qui ont suivi sa création, la FreeMove Alliance a étendu sa portée au-delà de l'Europe et peut offrir des solutions de connectivité mobile dans plus de 100 pays grâce à un réseau de partenariats mondiaux conclus avec des opérateurs de premier plan dans le monde entier. Aujourd'hui, les partenaires de la FreeMove Alliance comprennent Bridge Alliance, British Telecom, Millicom, Eir Evo, NOS, Swisscom et Turkcell.

« Bien que la connectivité mondiale et multi-pays pour les grandes entreprises soit l'objectif de la FreeMove Alliance, c'est notre modèle opérationnel unique basé sur la collaboration, la confiance et le service qui a permis à l'alliance de servir continuellement et avec succès ses clients au cours des 20 dernières années. Aujourd'hui, l'alliance est au service de plus de 500 organisations multinationales et maintient un taux de fidélisation très élevé au fil des années », a déclaré Lazaro Fernandez, directeur général de FreeMove.

« L'attribut le plus puissant et unique de FreeMove est notre approche GLOCALE. Nos clients bénéficient de la simplicité et de la commodité d'un point de contact unique sous la forme d'un gestionnaire de compte mondial, qui est à son tour soutenu par une équipe de gestionnaires de compte locaux, qui sont tous des experts sur leurs marchés. Nous pouvons ainsi offrir une vision consolidée et complète de la manière de répondre aux besoins globaux des clients, ce qui fait de FreeMove une organisation avec laquelle il est facile de faire des affaires », a ajouté M. Fernandez.

Au cours des 20 dernières années, FreeMove a continuellement innové son modèle de service pour répondre aux besoins des clients. L'alliance a lancé récemment sa FreeMove Automation Solution, un 'hub' ITSM, automatisé et interconnecté, qui permet aux clients (sociétés multinationales) de gérer leurs services de mobilité à travers l'ensemble de la zone de couverture FreeMove d'une manière totalement transparente et harmonisée, assurant ainsi une expérience client transparente.

Pour couronner les festivités de son 20e anniversaire, l'Alliance a lancé un nouveau logo. S'inspirant de l'image d'une corde à quatre brins, le nouveau logo représente la façon dont la force combinée des quatre membres fondateurs de l'alliance apporte une plus grande valeur ajoutée aux clients.

À propos de la FreeMove Alliance

Créée en 2003, la FreeMove Alliance est l'alliance de télécommunications mobiles qui réunit Deutsche Telekom, Orange, TIM et Telia. Il s'agit d'un centre de services mobiles qui aide les 500 plus grandes multinationales présentes en Europe à optimiser leurs investissements dans la connectivité mobile en leur offrant un accès mondial aux réseaux les plus fiables via un point de gestion central. FreeMove a pour mission de promouvoir la puissance de la mobilité mondiale en facilitant la collaboration entre les entreprises multinationales et les opérateurs locaux. L'alliance offre une connectivité de premier ordre sur 90 % de sa zone de couverture via les réseaux primés de ses membres, ainsi que des accords commerciaux simplifiés, un support de compte dédié et des services à valeur ajoutée dans plus de 100 pays.

