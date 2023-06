Pure EP de GreenFields est la première pelouse de hockey certifiée sèche (non irriguée)





NIJVERDAL, Pays-Bas, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Un terrain de hockey sur gazon artificiel qui n'a jamais besoin d'être arrosé. Avec Pure EP de GreenFields, une filiale de TenCate, fournisseur mondial et innovateur de gazon artificiel pour les terrains de sport, le monde du hockey sur gazon fait un pas révolutionnaire vers une plus grande durabilité et la mondialisation continue du hockey sur gazon.

Les joueurs de hockey sur gazon affirment que la nouvelle pelouse sèche (non irriguée) rivalise avec la qualité des pelouses artificielles à base d'eau, tout en économisant des millions de litres d'eau (potable) par an. Cette innovation, en préparation depuis quatre ans, permet également de jouer au hockey sur gazon de haut niveau dans les pays où l'eau est rare.

Le club de hockey sur gazon MHC Weesp est l'heureux propriétaire du premier terrain de hockey sec (non irrigué) au monde. Ce terrain a été certifié par la Fédération internationale de hockey (FIH). Après les Jeux olympiques de 2024 à Paris, la FIH a l'intention d'utiliser exclusivement du gazon artificiel sans eau ni remplissage au niveau international.

Vincent Homrighausen, directeur général de GreenFields et en aval de l'EMEA chez TenCate : « En 2018, la FIH a annoncé son ambition durable d'entamer la transition vers des terrains de hockey sans eau après les Jeux olympiques de Paris. Un terrain en gazon artificiel à base d'eau aux Pays-Bas nécessite 3,5 à 5 millions de litres d'eau par an. Compte tenu de la pénurie croissante d'eau et de l'absence d'égalité des chances de pratiquer ce sport, il était grand temps de changer les choses. »

« Chez GreenFields, nous nous soucions de la durabilité. Cette philosophie correspond parfaitement à l'ambition de la FIH de faire du hockey sur gazon un sport durable. En outre, Pure EP créera des conditions de concurrence équitables dans le monde international du hockey sur gazon. En raison de la pénurie d'eau, les terrains artificiels à base d'eau sont rares dans des pays comme l'Inde et le Pakistan. Ces pays ne disposent pas de l'infrastructure de gazon artificiel à base d'eau que nous avons ici aux Pays-Bas. »

Floris Jan Bovelander est d'accord. Il a joué 241 fois dans l'équipe nationale néerlandaise de hockey sur gazon et, avec la Fondation Bovelander, il veut donner aux enfants défavorisés de pays comme l'Inde une chance de faire du sport. En Inde, il a vu de ses propres yeux comment l'irrigation d'un terrain artificiel à base d'eau peut « utiliser toute la réserve d'eau d'un village ».

Bovelander, ancien spécialiste des corners de Bloemendaal et de l'équipe nationale néerlandaise : « Pour certains pays, un approvisionnement constant en eau n'est pas une évidence. Ce nouveau terrain réduira considérablement l'inégalité qui existe entre les nations de hockey sur gazon dans le monde entier. Il créera des conditions égales pour tous, ce qui représente un excellent développement pour le hockey sur gazon. J'ai déjà eu l'occasion de jouer sur le nouveau terrain de Weesp et j'ai été très impressionné. En particulier en termes de vitesse, il rivalise avec un terrain en gazon artificiel à base d'eau. »

Colin Young, directeur de la recherche et du développement chez TenCate : « Le processus de développement de Pure EP a duré quatre ans. Notre principale préoccupation était de créer une solution plus durable sans compromettre la vitesse, la technique et donc l'attrait du hockey sur gazon. Nous avons soumis le nouveau gazon à des tests rigoureux et écouté attentivement les commentaires des joueurs qui ont participé à nos essais. Ils ont tous été très satisfaits des performances de Pure EP. »

Vincent Homrighausen prévoit un grand intérêt pour le nouveau gazon sec (non irrigué), dont la surface n'est pas constituée de brins d'herbe standard. Ce gazon est constitué d'une composition unique de fibres de gazon synthétique bouclées, permettant d'obtenir des vitesses d'élite qui peuvent rivaliser avec celles de n'importe quel gazon artificiel à base d'eau.

Jon Wyatt, directeur du sport et de la durabilité de la FIH :

« Alors que le hockey se joue sur des pelouses qui n'ont plus besoin d'être arrosées, la FIH se félicite des innovations présentées par les membres de son programme de qualité, qui permettront à nos athlètes de continuer à faire valoir leurs compétences, leur vitesse et leur puissance. Nous sommes également très heureux de l'engagement profond dont fait preuve la communauté mondiale du hockey pour devenir un sport encore plus durable, conformément à nos valeurs qui consistent à contribuer à une société plus respectueuse de l'environnement. »

