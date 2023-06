PortAventura World inaugure sa nouvelle attraction « Uncharted : The Enigma of Penitence »





Uncharted est une montagne russe multidimensionnelle avec une piste de 700 mètres comprenant cinq moteurs synchrones linéaires (LSM), des lancements et des virages inattendus.

Conçu en collaboration avec Sony Pictures Entertainment et avec la participation d'Intamin Amusement Rides et de Sally Dark Rides , il s'inspire du film à succès Uncharted

TARRAGONA, Espagne, 18 juin 2023 /PRNewswire/ -- PortAventura World a inauguré aujourd'hui sa nouvelle attraction « Uncharted : The Enigma of Penitence », le seul au monde inspiré du film Uncharted, de Sony Pictures Entertainment. Il s'agit d'une montagne russe en intérieure avec cinq départs, des tours et des virages inattendus, et la première en Europe à avoir une chute latérale.

David Garcia, directeur général de PortAventura World, a déclaré : « cette attraction est le résultat d'un accord décisif avec un géant de l'industrie du divertissement, Sony Pictures. Ce partenariat nous permet d'étendre notre empreinte mondiale, en offrant un produit véritablement à la pointe de la technologie à l'échelle internationale et qui n'a rien à envier aux plus grandes attractions du monde. Avec ce manège, nos visiteurs peuvent s'attendre à une expérience sans précédent, innovante, qui améliore la diversité et la qualité des attractions proposées. Tout cela renforce notre position en tant que l'une des premières destinations touristiques en Europe et dans le monde. »

Jeffrey Godsick, vice-président exécutif de la stratégie de marque et des partenariats, responsable de la division Location Based Entertainment de Sony Pictures Entertainment, a déclaré : « L'ouverture d'Uncharted, l'attraction, témoigne de l'expertise de PortAventura en matière de développement d'attractions. L'attention portée à la sécurité et au soin est évidente de la conception à l'achèvement des travaux. PortAventura World est connu pour ses aventures et nos équipes mondiales, y compris PlayStation, ont travaillé ensemble pour s'assurer que tous les visiteurs puissent se transformer en explorateurs d'Uncharted ».

Construites sur un socle de 4 800 m2 et d'une hauteur de 16 mètres, ces montagnes russes obscures, conçues comme un concept familial, emmènent les visiteurs dans un voyage de 673 mètres entièrement dans le noir où ils seront émerveillés par une multitude d'effets audiovisuels et d'expériences immersives, toutes basées sur Uncharted, sorti au cinéma en 2022.

Fidèle à son engagement social d'offrir des loisirs inclusifs, PortAventura World a mis au point une expérience exclusive pour les visiteurs présentant une diversité fonctionnelle. Il s'agit d'un espace de réalité virtuelle où les visiteurs peuvent se plonger dans l'histoire de l'attraction comme s'ils y étaient. En outre, les montagnes russes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

