Avis aux médias - Le ministre Champagne participera au Salon international de l'aéronautique du Bourget où il fera une importante annonce concernant l'aviation durable





PARIS, le 18 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, participera au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget du 19 au 21 juin. Il y rencontrera des intervenants clés des secteurs de l'aérospatiale, de l'espace et de la défense. Dans le cadre de son déplacement à Paris, le ministre fera une importante annonce concernant l'aviation durable.

Annonce et point de presse :

Date : Le lundi 19 juin 2023



Heure : 19 h 30 (heure locale)

13 h 30 (heure de l'Est)



Lieu : Résidence officielle du Canada en France

135, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce doivent confirmer leur présence en envoyant un courriel à l'adresse [email protected]. Seuls les journalistes sur place pourront participer au point de presse. Les représentants des médias sont priés d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

18 juin 2023 à 12:00

