Suntek dévoile son jardin intelligent à énergie solaire Smart Garden, une solution innovante qui vise à révolutionner la vie en plein air

COLOGNE, Allemagne, 18 juin 2023 /PRNewswire/ -- Suntek Technology , une société qui s'engage à construire une vie extérieure plus intelligente et plus durable grâce à des solutions innovantes, a récemment dévoilé son tout dernier jardin intelligent à énergie solaire lors du spoga+gafa 2023 à Cologne, le plus grand salon du jardin et de l'art de vivre au monde. Ce jardin intelligent révolutionnaire permet aux utilisateurs de gagner en indépendance énergétique et de profiter de la vie dans le jardin, tout en réduisant leur empreinte carbone globale.

Une solution durable qui transforme les jardins en écosystèmes en circuit fermé

Dans le cadre d'une nouvelle révolution énergétique, cette solution utilise ingénieusement des panneaux solaires et une centrale électrique comme point central, transformant le jardin en un écosystème en circuit fermé qui génère de l'énergie renouvelable propre, stocke de l'énergie et alimente des outils et des meubles de jardinage électriques.

Composante essentielle du système, Suntek offre une gamme de stations de charge pour répondre à diverses demandes d'énergie. En tant que première entreprise à introduire des batteries semi-solides sur le marché, la station de charge de Suntek peut atteindre des capacités allant jusqu'à 6 400 Wh et une puissance de sortie de 3 800 W, ce qui permet à plusieurs appareils de fonctionner simultanément.

Une solution intelligente qui améliore l'expérience utilisateur

L'équipe de développement de produits de Suntek a intégré de manière innovante la technologie IoT et les concepts d'interaction homme-machine dans les environnements extérieurs traditionnels. Toute la gamme de produits est équipée de l'application SMART LINK et de SmartView Display, permettant aux utilisateurs de gérer facilement l'état et le cycle de vie des produits en temps réel.

En outre, Suntek a présenté une nouvelle génération de tondeuse robotisée dotée d'un système de navigation intelligent qui lui permet de couper l'herbe de manière systématique. Grâce à une technologie de cartographie avancée et de positionnement précis, la tondeuse peut se souvenir de l'endroit où elle s'est arrêtée avant de retourner au quai de chargement pour continuer à travailler à partir de là une fois qu'elle est complètement rechargée. Suntek affirme que l'efficacité de la tonte a été multipliée par cinq par rapport aux produits de coupe aléatoire, ce qui signifie qu'une pelouse de 1 000 mètres carrés peut être recouverte en une seule journée, avec une réduction de 80 % de la consommation d'énergie et une empreinte carbone plus faible.

Insuffler un dynamisme à l'aspect extérieur

Les produits de Suntek rendent hommage aux courses de Formule 1 avec leur design industriel épuré, rappelant l'aspect d'un cockpit dans le monde de l'entretien des jardins. Cette gamme de produits a été récompensée par le prix IF Design Award 2023, ce qui en fait la seule marque primée dans la catégorie des outils de jardinage.

Nathan Lin, président de Suntek, a commenté : « Nous restons engagés dans la construction d'un écosystème de vie extérieure complet et durable grâce à la solution de jardin intelligent à alimentation solaire de Suntek. Nous pensons que les gens auront plus de temps pour se rapprocher de la nature et faire l'expérience d'une plus grande durabilité. En intégrant de manière transparente la technologie intelligente, l'énergie renouvelable et un design de pointe, Suntek ouvre la voie à un mode de vie extérieur plus intelligent et plus vert. »

À propos de Suntek Technology

Fondée en 2021, Suntek s'engage à apporter des solutions durables et innovantes à l'écosystème extérieur, en offrant aux utilisateurs des expériences de plein air plus intelligentes, plus durables et confortables. Basée à Shanghai, en Chine, Suntek a des bureaux en Allemagne, en France et aux États-Unis, offrant des services localisés complets aux marchés européen et nord-américain.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.suntek-group.com .

Contact commercial : [email protected]

