L'imposant carillon de l'Oratoire Saint-Joseph de retour de France après une restauration majeure

MONTRÉAL, le 17 juin 2023 /CNW/ - Lors d'une cérémonie tenue ce matin, l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal a souligné le retour de France de son imposant carillon, après une restauration majeure en cours depuis 2019, et a procédé à sa bénédiction.

Le seul de la province, le carillon constitue un élément important du patrimoine québécois. Aux 56 cloches restaurées s'ajoutent six nouvelles cloches, dont un bourdon, la cloche la plus imposante ayant un son grave distinct. Le clavier, ainsi que le système de transmission vers les cloches, ont également fait l'objet d'une reconstruction.

L'ensemble de cloches composant le carillon a été réalisé par la Fonderie Paccard, une société de fondeurs et campanistes française établie en 1796. D'abord destiné à la tour Eiffel, il fut prêté à l'Oratoire Saint-Joseph en 1955 à l'occasion de son 50e anniversaire, avant de lui être offert par de généreux donateurs.

« Le retour de notre carillon est un grand moment pour l'Oratoire Saint-Joseph, a souligné père Patrick Vézina, c.s.c., directeur des Associés du frère André. Cet instrument fait notre fierté, car il constitue un élément patrimonial unique au Québec. Des chants sacrés aux airs de folklore, des mélodies anciennes au répertoire contemporain, leurs voix ravissent tous les auditeurs. Nous tenons à remercier les donateurs qui ont rendu possible la restauration de ce merveilleux carillon. »

« Aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers que nos filles de bronze réintègrent le campanile de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, augmentées de plusieurs grandes soeurs. Depuis 1796, ce sont plus de 120 000 de nos cloches qui chantent et sonnent à travers le monde entier, rythmant la vie de villes et de villages », souligne Anne Paccard, responsable communication de la Maison Paccard.

Une occasion unique pour le public

Les cloches seront exceptionnellement exposées cette fin de semaine sur la terrasse extérieure devant la crypte de l'Oratoire. Le public pourra ainsi les admirer de près, avant qu'elles soient hissées dès le lundi 19 juin, dans le campanile du nouveau pavillon d'accueil.

Un instrument de musique à part entière

La carilloniste titulaire de l'Oratoire Saint-Joseph, Andrée-Anne Doane, se réjouit : « La reconstruction du carillon le rendra beaucoup plus performant et l'ajout des six cloches permettra d'élargir le répertoire musical. C'est un grand privilège pour moi de jouer à nouveau sur ce fabuleux instrument, unique au Québec. »

Le succès de la campagne de financement de l'Oratoire Saint-Joseph a permis l'ajout de six nouvelles cloches pour son carillon. Les 62 cloches de bronze forment un instrument dont le poids totalise près de 19 000 kg. La cloche la plus imposante, le bourdon, pèse 3 600 kg tandis que la plus petite ne pèse que 5 kg.

Les visiteurs sont souvent surpris d'apprendre que les cloches ne bougent pas. Les sons produits par le carillon sont créés par les battants des cloches, qui sont actionnés par des fils reliés au clavier. La carilloniste joue avec son poing ou sa main ouverte en poussant des leviers de bois, répartis en deux rangées, en plus d'actionner un pédalier. En raison de la grande rareté de l'instrument, il n'y a que trois carillonistes actifs au Québec, dont la titulaire de l'Oratoire et son fils récemment diplômé.

La restauration du carillon a été réalisée dans la foulée du grand projet d'aménagement qui prévoit notamment la construction d'un nouveau pavillon d'accueil, la reconfiguration des jardins, la rénovation d'un espace muséal et l'aménagement du dôme de la basilique.

Le carillon reconstruit de l'Oratoire sera fonctionnel au moment de l'ouverture du nouveau pavillon d'accueil à l'automne 2023.

À propos de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal - www.saint-joseph.org

Gardien d'un patrimoine matériel et immatériel précieux, l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal est le plus grand sanctuaire au monde dédié à saint Joseph. Il reçoit chaque année quelque deux millions de pèlerins et visiteurs, ce qui en fait une destination spirituelle et touristique exceptionnelle et un symbole pour Montréal. Ouvert sur le monde, il représente un haut lieu de paix et offre un accueil inconditionnel.

Des photos d'archive ainsi que des photos illustrant la restauration sont disponibles ici.

17 juin 2023 à 11:30

