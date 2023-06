Les gouvernements du Canada et Nouvelle-Écosse investissent dans l'histoire, la culture et l'inclusion dans le comté de Pictou





TRENTON, NS, le 17 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, l'honorable Pat Dunn, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, et député provincial de Pictou Centre, Donald Hussher, maire de la ville de Trenton et Ken Langille, président du temple de la renommée du sport du comté de Pictou, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 3,7 millions de dollars pour construire une nouvelle installation pour le Temple de la renommée du sport du comté de Pictou.

Cette nouvelle installation abritera la collection du Temple de la renommée du sport du comté de Pictou et ses expositions, qui reflètent l'histoire et la culture de l'industrie du sport dans le comté de Pictou. Le financement servira également à créer de nouvelles expositions mettant en valeur les réalisations des athlètes afro-néo-écossais, des athlètes mi'kmaq et des athlètes des Premières Nations du comté de Pictou.

En plus de préserver l'histoire et la culture de l'industrie du sport dans le comté de Pictou, l'installation comprendra également une salle de réunion pour les groupes communautaires.

Le temple de la renommée du sport du comté de Pictou, qui sera situé à Trenton, constituera un important pôle d'attraction touristique pour la région.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le comté de Pictou a produit plus d'athlètes exceptionnels par habitant que toute autre région de la Nouvelle-Écosse. Le financement annoncé aujourd'hui pour le futur temple de la renommée du sport du comté de Pictou permettra de préserver cette fière histoire et de mettre en valeur les réalisations des athlètes afro-néo-écossais, des athlètes mi'kmaq et des athlètes des Premières Nations pendant de nombreuses années. Le temple de la renommée du sport sera un espace inclusif et véritablement représentatif de la population du comté de Pictou. »

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à cette nouvelle installation, un plus grand nombre de jeunes athlètes seront fiers des héros qui les ont précédés et pourront s'en inspirer. Les touristes et les visiteurs ont déjà de nombreuses raisons de venir dans le comté de Pictou et aujourd'hui, je suis fier de dire que nous leur en donnons une de plus. »

L'honorable Pat Dunn, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, et député provincial de Pictou Centre

« En tant que ville fondatrice du Temple de la renommée du patrimoine sportif du comté de Pictou, nous nous réjouissons à l'idée de ramener le musée chez lui, à Trenton, dans un bâtiment permanent où notre histoire sportive et la fierté de notre communauté seront mises en valeur. Le nouvel emplacement, rue Main, sera très visible pour le public et offrira suffisamment d'espace pour élargir la collection. Nous sommes heureux de savoir que les générations à venir auront accès à la riche histoire sportive et aux souvenirs qui y sont liés. »

Donald Hussher, maire de la ville de Trenton

« Le Temple de la renommée du patrimoine sportif du comté de Pictou est un atout régional qui met en lumière nos exploits sportifs. Les bénévoles ont fièrement entretenu le musée en tant que vitrine communautaire authentique des athlètes, des bâtisseurs, des entraîneurs et des sports d'équipe. Notre conseil d'administration est très enthousiaste à l'idée d'entamer les travaux de construction du nouveau bâtiment qui abritera le Temple de la renommée. Nous sommes reconnaissants d'avoir obtenu le soutien de tous les ordres de gouvernement et de la collectivité, qui continue à soutenir notre travail. »

Ken Langille, président du Temple de la renommée du sport du comté de Pictou

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 225 400 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de Nouvelle-Écosse s'élève à 1 483 600 $.

investit 2 225 400 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de Nouvelle-Écosse s'élève à 1 483 600 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 39 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, avec une contribution fédérale totale de 68 250 453 $ et une contribution provinciale totale de 57 459 056$.

une contribution provinciale totale de 57 459 056$. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

Infrastructure Canada - Les infrastructures en Nouvelle-Écosse

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

17 juin 2023 à 10:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :