Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 11 000 $ au Festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, l'honorable Pat Dunn, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, et député provincial de Pictou...

Le gouvernement du Canada s'est engagé à bâtir des communautés plus fortes et plus saines partout au pays. Le sport joue un rôle important à cet égard, car il renforce l'estime de soi et le leadership tout en permettant aux Canadiens et aux...