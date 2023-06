Anthony Watson, de la Bank of London, a été décoré CBE (Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique) à l'occasion de l'anniversaire inaugural de Sa Majesté le Roi Charles III





Anthony Watson, directeur général du groupe et fondateur de la Bank of London, a été décoré Commandeur de l'Ordre le plus élevé de l'Empire britannique (CBE) à l'occasion de l'anniversaire inaugural de Sa Majesté le Roi pour les services rendus à la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels (LGBT), à l'égalité et à la diversité.

Anthony, professionnel chevronné des milieux de Wall Street et de la City de Londres et l'une des rares personnes au monde à avoir réussi à lancer des sociétés financières innovantes à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni, a suivi une carrière remarquable en tant qu'entrepreneur, philanthrope et grand défenseur des droits des LGBT.

Les décorations à l'occasion de l'anniversaire du Roi récompensent les réalisations et les services rendus par des personnes du Royaume-Uni et du Commonwealth, de tous horizons. Le CBE est la distinction la plus élevée de l'Ordre de l'Empire britannique (à l'exception de Chevalier ou titre de Dame) et suit les titres de OBE, MBE et BEM, en ordre de préséance.

Harvey Schwartz, président du groupe de la Bank of London, a déclaré : « Au nom de notre conseil d'administration et de tous les employés de notre établissement, je tiens à féliciter Anthony pour cet immense distinction qui lui a été décernée en raison de son soutien inlassable à la communauté LGBT. Unique CEO gay d'une banque en Grande-Bretagne et première personne LGBT en Europe à fonder une banque, c'est avec fierté, passion et courage qu'il dirige notre entreprise au quotidien ».

Anthony Watson CBE, directeur général du groupe et fondateur de la Bank of London, a déclaré : « Je suis véritablement stupéfait et très touché d'avoir été nommé CBE par Sa Majesté le Roi pour les services rendus à la communauté LGBT, en faveu de l'égalité et de la diversité. J'accepte cet honneur avec une immense gratitude ».

À propos de la Bank of London

La Bank of London est l'une des principales banques de compensation du Royaume-Uni et la seule banque de réserve et gros opérant commercial du système souverain au monde. La banque donne la priorité à la conservation de l'argent des déposants et à la stabilité du marché plutôt qu'au risque de crédit ou à la course aux rendements élevés.

En tant que banque de réserve et gros opérant commercial du système souverain, la Bank of London ne génère aucun risque de crédit, de liquidité ou d'investissement. L'argent des déposants n'est jamais prêté, démultiplié ou investi. L'argent des déposants est intégralement détenu et non grevé par la Banque centrale (Banque d'Angleterre). 100 % de l'argent des déposants est liquide et immédiatement disponible sur demande, en totalité, en masse.

Auprès de qui la Bank of London prête-t-elle ses services

La banque propose des solutions bancaires commerciales à toutes les catégories d'entreprises et d'organisations dans la plupart des secteurs d'activité :

Solutions en matière d'organismes, de compensation, de paiement et de règlement pour les entreprises nationales et internationales réglementées et non réglementées ;

Banque commerciale directe, au service aussi bien des petites et moyennes entreprises que des grandes sociétés, des administrations publiques et des clients institutionnels, grâce à tout une gamme de solutions en matière de comptes, de conservation, de change, de transaction et de trésorerie ;

Système bancaire intégré (As-A-Service), qui permet aux entreprises d'intégrer des produits bancaires réglementés à leurs propres offres clients, sous leur propre marque et pris en charge par notre licence bancaire et notre plateforme.

La Bank of London, qui a son siège à Londres avec des bureaux à New York, Belfast, Charlotte (Caroline du Nord) et au Luxembourg, est agréée par la Prudential Regulation Authority de la Banque d'Angleterre et réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site suivant : thebankoflondon.com, ou nous suivre sur Twitter et Instagram à l'adresse suivante : @thebankoflondon.

