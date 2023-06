La famille de Nature's Path Organic Foods s'agrandit grâce à l'acquisition de Love Child Organics





RICHMOND, BC, le 16 juin 2023 /CNW/ - Nature's Path Organic Foods, la principale marque de céréales et de collations biologiques en Amérique du Nord, est ravie d'annoncer son acquisition prochaine de Love Child Organics, une marque canadienne hautement respectée de produits biologiques spécialisée dans les aliments pour bébés et les collations pour enfants. Cette acquisition témoigne de l'engagement de Nature's Path Organic Foods à rendre les aliments biologiques plus accessibles aux consommateurs et à leur famille et à positionner stratégiquement l'entreprise dans le marché florissant des aliments pour bébés, évalué à 499 millions de dollars au Canada et à 8,5 milliards de dollars aux États-Unis. La transaction devrait être conclue le 30 juin 2023 ou aux alentours de cette date.

« Le dévouement de Love Child Organics à l'égard de la production de repas et de collations de qualité supérieure, riches en nutriments et biologiques qui font sourire chaque enfant cadre parfaitement avec notre propre engagement à l'égard des aliments délicieux, biologiques et durables, a déclaré Arjan Stephens, président de Nature's Path Organic Foods. La marque est reconnue pour être chaleureuse et pour faire preuve d'engagement envers la qualité. Ce sont là deux approches chères à Nature's Path Organic Foods, ce qui en fait un ajout parfait à notre famille de marques. Nous avons hâte de faire progresser la marque Love Child Organics, une marque qui promet de nourrir les corps, les coeurs et les esprits en croissance. »

En tant que marque axée sur le Canada, Love Child Organics a conquis le coeur de nombreuses familles au pays. Avec cette acquisition, Nature's Path fait entrer la marque Love Child Organics dans sa famille. Les aliments et collations que les consommateurs de Love Child Organics adorent continueront de figurer sur les tablettes des magasins. De plus, l'entreprise aura des occasions de prendre de l'expansion sur le marché américain et d'explorer de nouveaux produits novateurs pour la marque Love Child Organics.

« Nous sommes ravis que la marque Love Child Organics se joigne à la famille Nature's Path, a déclaré Brittany Compton, présidente de Love Child Organics. Nature's Path joue un rôle essentiel dans le façonnement de l'industrie des produits biologiques en s'acquittant de sa mission de fournir aux familles des aliments biologiques nutritifs, issus de sources durables. Il s'agit d'une excellente occasion pour Love Child Organics d'atteindre son plein potentiel et d'élargir sa portée pour faire en sorte que plus d'enfants aient accès à des aliments riches en nutriments. Nous sommes vraiment enthousiasmés par les possibilités qui s'offrent à nous et par l'impact que cette union aura sur le bien-être de nos enfants. »

Dans un esprit de transition harmonieuse, une équipe de projet spécialisée, comprenant des membres de Love Child Organics, sera mise sur pied pour assurer un processus d'intégration fluide. Nature's Path Organic Foods prévoit poursuivre la même production de haute qualité que Love Child Organics. La pleine propriété et la transition devraient être terminées d'ici le 30 juin 2023.

« Love Child Organics est plus qu'une marque, c'est une promesse pour notre avenir - nos enfants, a ajouté Jyoti Stephens, vice-président du service de mission et stratégie de Nature's Path Organic Foods. En intégrant Love Child Organics à notre famille Nature's Path, nous rejoignons plus de familles, nourrissons plus de jeunes esprits et de corps avec des aliments biologiques et sains, et ce faisant, nous nous rapprochons de notre rêve d'un monde plus sain et plus heureux. »

À PROPOS DE NATURE'S PATH FOODS

Nature's Path Organic Foods est la plus importante entreprise d'aliments biologiques pour petits déjeuners et collations en Amérique du Nord. Elle produit des aliments pour petits déjeuners et collations certifiés biologiques et sans OGM par l'USDA et le Projet sans OGM vérifié du Canada qui sont vendus dans des épiceries et des magasins d'aliments naturels de plus de 50 pays du monde. Déterminée à miser sur les trois piliers du développement durable, soit la responsabilité sociale, la durabilité de l'environnement et la viabilité financière, Nature's Path travaille avec diligence pour soutenir les collectivités et défendre les intérêts de la population et de la planète. Les marques comprennent Nature's Path®, Love Crunch®, Que Pasa® et EnviroKidz®. Fondée en 1985, Nature's Path a son siège social à Richmond, en Colombie-Britannique, et emploie des centaines de personnes dans ses quatre installations au Canada et aux États-Unis.

À PROPOS DE LOVE CHILD ORGANICS

Love Child Organics a été créé sur la promesse d'offrir des produits alimentaires pour bébés et enfants qui soient vraiment sains, propres et biologiques. Utilisant dès sa création des recettes maison, Love Child Organics est né dans l'espoir que tous les enfants aient accès à des aliments biologiques vraiment honnêtes, purs et délicieux. En tant qu'entreprise qui place les valeurs au premier plan, la marque aspire à créer uniquement des aliments biologiques de la plus haute qualité pour les bébés et les enfants, et à diriger ses opérations avec un sens de la responsabilité sociale, faisant une différence à plus grande échelle.

