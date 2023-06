Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Trenton





TRENTON, NS, le 16 juin 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, de l'honorable Pat Dunn, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine et député provincial de Pictou Centre, Donald Hussher, maire de la ville de Trenton, et Ken Langille, président du temple de la renommée du sport du comté de Pictou.

Date : Le samedi 17 juin 2023



Heure : 11 h HAA



Lieu : Centre sportif communautaire Trenton Minor

Salle annexe

75, chemin Park

Trenton (Nouvelle-Écosse) B0K 1X0

16 juin 2023 à 18:18

