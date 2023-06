Reprise des activités à l'usine de bacon de Drummondville : Olymel se réjouit de la fin de la grève et d'un vote massif en faveur d'une entente





ST-HYACINTHE, QC, le 16 juin 2023 /CNW/ - La direction d'Olymel se réjouit de la perspective d'une reprise des opérations à son usine de bacon de Drummondville après un vote des 427 employés syndiqués (CSN) de cet établissement cet après-midi en faveur d'une proposition de règlement de la conciliatrice au dossier, règlement qui avait également reçu l'aval de la partie patronale suite à une grève qui perdurait depuis le 26 mai dernier. Les syndiqués réunis en assemblée ont approuvé la proposition par un vote de 93.6%, un taux d'adhésion qui permettra une reprise sereine des opérations de l'usine dès le début de la semaine prochaine, après vérification de la disponibilité de la matière première, soit les flancs de porc. L'entreprise qui se voit confiante de pouvoir servir à nouveau ses clients en produits de bacon de première qualité, estime que les bonifications contenues dans cette nouvelle entente seront un facteur positif pour le climat de travail, autant que pour l'embauche et la rétention des employés.

La direction d'Olymel tient à souligner les efforts de la conciliatrice du ministère du Travail, Mme Diane Larouche, ainsi que l'implication des membres de la direction syndicale et des travailleurs pour trouver un terrain d'entente qui satisfasse toutes les parties.

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. L'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick et emploie plus de 13 000 personnes. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, La Fernandière, Pinty's, Tour Eiffel et F. Ménard.

