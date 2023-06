Conclusion d'une entente de principe avec le Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec





QUÉBEC, le 16 juin 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel et le ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, sont heureux d'annoncer la conclusion d'une entente de principe avec le Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec, qui représente plus de 400 membres.

Cette entente permettra, entre autres, de répondre aux enjeux de main-d'oeuvre actuels, notamment dans les palais de justice, par la bonification de la rémunération et des conditions de travail. Comme dans toute négociation, le contenu de l'entente demeure confidentiel jusqu'à ce que celle-ci ait été entérinée par les membres.

Citations :

« Je tiens à remercier les équipes de négociation pour les efforts soutenus qui ont été déployés dans les dernières semaines. Grâce à des échanges constructifs, les deux parties ont pu en arriver à une entente qui reconnaît l'apport des constables spéciaux, notamment en ce qui concerne la protection de l'intégrité des personnes et des biens, le maintien de la paix et le bon fonctionnement du système judiciaire. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Je suis fier de cette entente puisque les constables spéciaux jouent un rôle crucial au quotidien dans l'instauration d'un climat de sécurité. Merci à toutes les parties prenantes d'avoir collaboré pour trouver une entente de principe mutuellement satisfaisante. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Lien connexe :

www.tresor.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

16 juin 2023 à 17:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :