FP Canada(MC) félicite le gouvernement du Nouveau-Brunswick d'avoir amélioré la protection des consommateurs

La Loi sur la protection des titres de conseiller financier et de planificateur financier peut améliorer la clarté et la protection des consommateurs qui cherchent à obtenir des conseils financiers au Nouveau-Brunswick

TORONTO, le 16 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, FP Canada félicite le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour sa décision d'aller de l'avant avec le projet de loi visant à protéger des titres de planificateur financier et de conseiller financier, à apporter de la clarté et à améliorer la protection des consommateurs cherchant à obtenir de l'aide financière au Nouveau-Brunswick. Avec l'adoption de la Loi sur la protection des titres de conseiller financier et de planificateur financier, le gouvernement du Nouveau-Brunswick établit des normes minimales pour les individus utilisant les titres de « planificateur financier » et de « conseiller financier », afin que les consommateurs puissent être assurés que les individus avec lesquels ils font affaire sont dûment qualifiées, respectueux des normes d'éthique, sont supervisés et responsables de leur conduite professionnelle.

Le projet de loi limite notamment l'utilisation des titres de planificateur financier et de conseiller financier au Nouveau-Brunswick aux personnes détentrices d'un titre de planificateur financier ou de conseiller financier approuvé et émis par un organisme d'accréditation approuvé par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick (FCNB), l'organisme provincial de réglementation des services financiers et des services aux consommateurs. Cette nouvelle législation est conforme à celles adoptées ces dernières années en Ontario et en Saskatchewan et fait du Nouveau-Brunswick la quatrième province (y compris le Québec) à réglementer l'utilisation du titre de planificateur financier.

« FP Canada félicite le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour l'adoption de cette importante mesure législative, a déclaré Tashia Batstone, présidente et chef de la direction de FP Canada. Devant les graves défis économiques auxquels les Canadiens sont actuellement confrontés, notamment l'inflation et l'augmentation du coût de la vie, il est essentiel de veiller à ce que les consommateurs aient accès à des conseils qualifiés et fiables en matière de planification financière. Avec une mise en oeuvre soignée, cette Loi permettra aux consommateurs du Nouveau-Brunswick d'obtenir les conseils professionnels et fiables dont ils ont besoin dès maintenant. »

FP Canada félicite également la FCNB pour l'engagement et la consultation à grande échelle qui a été menée pour soutenir l'élaboration de la Loi. FP Canada a participé de manière active aux consultations antérieures de la FCNB sur ce sujet et se réjouit de l'appuyer et d'appuyer le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans l'élaboration des règles, des règlements et des détails de mise en oeuvre du cadre de la Loi.

FP Canada prévoit demander l'approbation en tant qu'organisme d'accréditation au Nouveau-Brunswick, ainsi que l'approbation de la certification Certified Financial Planner® et de la certification Qualified Associate Financial Plannertm en tant que titres de compétences des planificateurs financiers. Le Nouveau-Brunswick compte aujourd'hui environ 300 professionnels CFP® [Planificateur financier agréé] et QAFP® [Planificateur financier associé qualifié].

Fondé en 1995, FP Canada est un organisme professionnel national de formation, de certification et de surveillance professionnelle à but non lucratif qui oeuvre dans l'intérêt public. FP Canada est dédié à la promotion d'une meilleure santé financière pour les Canadiens en assurant l'avancement de la planification financière à travers le pays. Au 31 mars 2023, on compte environ 17 500 Planificateurs financiers agréés (CFP®) et environ 1 600 Planificateurs financiers associés qualifiés (QAFP®) qui sont tenus de respecter les normes professionnelles et éthiques de FP Canada. FP Canada est un organisme d'accréditation approuvé par la FSRA [l'Autorité réglementaire des services financiers]. Les certifications CFP® et QAFP® sont autorisées aux fins d'utilisation du titre de planificateur financier en Ontario. Pour de plus amples informations visitez le site Web de FP Canada.

