ANDREW IACOBUCCI NOMMÉ CHEF DE LA DIRECTION DE RONA INC.





BOUCHERVILLE, QC, le 16 juin 2023 /CNW/ - RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Andrew Iacobucci au rôle de chef de la direction.

Avec près de 30 ans d'expérience, dont plus de 20 à la tête d'équipes et à la barre de projets stratégiques dans les secteurs du détail et de la distribution alimentaire, Andrew nous arrive avec un éventail de compétences unique qui saura assurément positionner RONA pour une profitabilité et un succès à long terme. Ce dernier sait d'expérience comment opérer une organisation complexe combinant un réseau de grands magasins multi-formats et un solide réseau de marchands, le tout fonctionnant dans un vaste écosystème de distribution. Avant de se joindre à RONA, Andrew était vice-président exécutif et chef des services commerciaux de US Foods, un chef de file de la distribution alimentaire aux États-Unis. Il a également occupé des rôles exécutifs clés auprès de grands distributeurs du secteur du détail au Canada et aux États-Unis.

« Je suis honoré de me joindre à RONA, une entreprise et une marque fortes qui sont au service des Canadiens depuis près de 85 ans » a mentionné Andrew Iacobucci. « J'ai hâte de travailler avec les équipes pour concrétiser la vision de l'entreprise et aider à poser les fondations pour un succès durable. »

Andrew habitera dans la région de Boucherville, où il travaillera au siège social de l'entreprise auprès des autres membres du comité de direction de RONA. Au cours de son parcours académique, il a eu la chance d'apprendre le français. D'ici à son entrée en poste en juillet, Andrew aura également complété quatre semaines d'immersion dans une école de langues de Québec afin de pouvoir mieux communiquer avec les employés et la clientèle.

Garry Senecal, qui occupait le poste de chef de la direction par intérim, a accepté de rester avec RONA jusqu'à la fin de l'année pour assurer une transition harmonieuse.

Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @RONAcarrieres.careers (Facebook), @RONA (LinkedIn) et @RONAinc (Twitter).

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. a accompagné les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 22 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise a reçu le Mercure Stratégie de développement durable en 2022 et est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca .

SOURCE RONA inc.

16 juin 2023 à 14:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :