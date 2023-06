Le syndicat Unifor fait un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge pour soutenir les personnes touchées par les feux de forêt





MONTRÉAL, le 16 juin 2023 /CNW/ - Le syndicat Unifor est fier d'annoncer qu'il a fait un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge dans le but d'apporter un soutien essentiel aux personnes affectées par les dévastateurs feux de forêt qui sévissent actuellement dans notre région. Cette contribution témoigne de notre engagement envers la solidarité et notre volonté d'aider les communautés dans le besoin.

Les feux de forêt ont ravagé de vastes étendues de notre pays, détruisant des maisons, des moyens de subsistance et mettant en danger la vie de nombreuses personnes. Le syndicat Unifor est profondément préoccupé par les conséquences de ces catastrophes naturelles sur nos membres, leurs familles et les communautés qui en dépendent.

« En cette période difficile, nous devons rester unis et montrer notre solidarité envers ceux qui ont été touchés par ces incendies dévastateurs. Le syndicat Unifor reste déterminé à soutenir nos membres, les travailleurs et les communautés touchées et à contribuer à la reconstruction et à la guérison de nos régions » mentionne Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Unifor est conscient que la lutte contre les feux de forêt et les répercussions qui en découlent ne se limite pas à un simple don. Nous continuerons à surveiller de près la situation et à évaluer les autres moyens par lesquels notre syndicat peut apporter un soutien supplémentaire. Nous encourageons également nos membres et les travailleurs solidaires à se mobiliser, à faire preuve de générosité et à fournir une assistance directe dans la mesure de leurs moyens.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

