Avis aux médias - Mission Artemis II - Accréditation des médias pour voir le vaisseau spatial Orion en personne

LONGUEUIL, QC, le 16 juin 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à venir voir le vaisseau spatial Orion dans le courant de l'été au centre spatial Kennedy de la NASA, en Floride.

Les êtres humains retournent sur la Lune... et c'est le lanceur SLS et le vaisseau spatial Orion qui les y ramèneront. Le SLS et Orion ont fait leurs preuves l'automne dernier lors du vol d'essai sans équipage Artemis I. En 2024, un équipage de quatre astronautes fera le tour de la Lune à bord du vaisseau Orion lors d'Artemis II. Jeremy Hansen sera le premier astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) à réaliser une mission d'exploration de la Lune.

Les représentants des médias canadiens qui souhaitent voir le vaisseau spatial en personne doivent présenter une demande d'accréditation avant 17 h (HE) le 25 juin : https://media.ksc.nasa.gov (en anglais seulement).

Toute question au sujet de l'accréditation doit être adressée par courriel à l'adresse [email protected] (en anglais seulement). Pour plus d'information, prière de consulter l'avis aux médias de la NASA (en anglais seulement).

Pour solliciter une entrevue avec l'astronaute Jeremy Hansen ou avec un expert de l'ASC, veuillez contacter le Bureau des relations avec les médias.

