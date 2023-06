Pour les régions - Québec annonce le début des travaux d'agrandissement du bloc opératoire de l'Hôpital de Dolbeau-Mistassini





DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 16 juin 2023 /CNW/ - La députée de Roberval, Nancy Guillemette, est fière d'annoncer aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, le début d'importants travaux de construction au bloc opératoire de l'Hôpital de Dolbeau-Mistassini. L'amélioration des infrastructures fait partie des éléments clés du Plan santé du gouvernement du Québec, afin de rendre les environnements de soins plus attrayants pour le personnel et mieux adaptés pour répondre aux besoins des citoyens et citoyennes.

Le projet consiste en un agrandissement de l'Hôpital de Dolbeau-Mistassini, permettant ainsi la modernisation du bloc opératoire, de la chirurgie d'un jour et de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux, là où se fait notamment la stérilisation des équipements. Cet agrandissement permettra d'offrir à la population et au personnel clinique un environnement moderne et mieux adapté à leurs besoins. Ils pourront notamment bénéficier d'équipements entièrement neufs à la fine pointe de la technologie, et d'aires de soins plus grandes et fonctionnelles.

Ce projet permet ainsi d'améliorer les services chirurgicaux et endoscopiques offerts à la population de la région.

Citations :

«?Je suis fier que nous puissions franchir une nouvelle étape dans l'agrandissement et la modernisation de l'Hôpital de Dolbeau-Mistassini. C'est un projet qui s'ajoute aux nombreux autres en cours et qui s'inscrit dans la vision de notre Plan santé afin de moderniser nos infrastructures pour mieux répondre aux besoins de nos régions. Le nouveau bloc opératoire permettra à la fois d'offrir à la population des milieux de soins mieux adaptés et des environnements de travail plus attrayants pour le personnel. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

«?Je suis avec grande attention, et depuis le début, l'évolution de ces travaux de modernisation du bloc opératoire de l'Hôpital de Dolbeau-Mistassini. C'est une bonne nouvelle pour toute notre région qui a besoin d'un milieu de soins adapté pour satisfaire les importants besoins en matière de santé. Je remercie toutes les personnes qui contribuent à faire avancer ce projet et qui participeront à sa réalisation au cours des prochaines années.?»

Nancy Guillemette, députée de Roberval, whip adjointe du gouvernement

Faits saillants :

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a été mandatée comme gestionnaire du projet.

Le coût estimé du projet est de 70,31 millions $.

