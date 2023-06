L'AHF Afrique célèbre la journée internationale de l'enfant africain : « Accès à l'ECS grâce à l'autonomisation numérique. »





L'AIDS Healthcare Foundation (AHF) Afrique se joint au reste du monde le 16 juin pour célébrer la journée internationale de l'enfant africain avec sa campagne #ProtectTheChild. Axée sur « l'accès à l'éducation complète à la sexualité (ECS) par l'autonomisation numérique », cette initiative vise à permettre aux enfants du continent de recevoir une éducation vitale pour rester en bonne santé. L'AHF Afrique appelle la communauté africaine à soutenir une ECS adaptée à l'âge, pour permettre aux jeunes de faire des choix éclairés et de contribuer au développement de leur pays.

Consciente des risques auxquels les enfants sont confrontés dans le monde numérique, l'AHF Afrique souligne l'importance de les équiper des connaissances et des compétences nécessaires pour naviguer en ligne en toute sécurité, comprendre leurs droits et prendre des décisions éclairées sur leur santé sexuelle et reproductive.

« Contrairement aux idées reçues, l'ECS ne fait pas la promotion de l'activité sexuelle et il existe des preuves irréfutables de son impact positif sur le développement physique et émotionnel des jeunes », déclare le Dr. Penninah Iutung, chef du bureau africain de l'AHF. « L'éducation complète à la sexualité couvre divers domaines éminemment importants, tels que l'abstinence, l'égalité des genres, les droits humains, les violences sexistes, et la santé sexuelle et reproductive, en veillant à ce que les jeunes disposent des connaissances nécessaires pour se protéger et protéger leur bien-être. Nous nous engageons pour la défense des droits des enfants africains et nous nous efforçons de promouvoir l'accès à l'ECS. Ensemble, protégeons les enfants, équipons-les de connaissances essentielles et permettons-leur de s'épanouir dans l'ère du numérique. »

Des recherches mondiales approfondies, notamment en Afrique subsaharienne, mettent en évidence les avantages de l'éducation complète à la sexualité. Elle réduit les relations sexuelles précoces, encourage les attitudes positives envers la santé sexuelle et reproductive, diminue les comportements à risque, renforce l'image de soi et fournit aux jeunes des connaissances pour combattre le VIH, les IST et les grossesses non planifiées, en remettant en question les normes de genre néfastes.

La thématique de l'AHF est en phase avec le thème choisi par le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (CAEDBE) : « Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique ». Gouvernements, décideurs, parents, enseignants, chefs religieux, et autres parties prenantes sont invités à profiter des avantages éprouvés de l'éducation complète à la sexualité en participant à la création d'un environnement propice à sa mise en oeuvre.

