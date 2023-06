BAnQ contribue à Nipakanatik pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine documentaire de la Nation Anicinabe





ROUYN-NORANDA, QC, le 16 juin 2023 /CNW/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) est fière de contribuer à Nipakanatik, la plateforme numérique récemment lancée par l'organisme Minwashin à Rouyn-Noranda afin de mettre en valeur le patrimoine documentaire de la Nation Anicinabe. Cette plateforme est principalement constituée d'une base de données rassemblant des documents témoins des communautés anicinabek. Dans le cadre d'une entente de partenariat entre les deux organisations, BAnQ est engagée à soutenir Minwashin dans cette initiative pendant les prochaines années.

Des photographies et plus encore

Déjà, BAnQ a fait don d'une copie de près de 1300 photographies numérisées en haute résolution relatives aux communautés anicinabek qui ont été versées dans la base de données afin de l'enrichir. Ces photographies proviennent de différentes sources. La majorité d'entre elles ont été prises par des missionnaires qui ont sillonné le territoire au courant du XXe siècle, principalement le père Louis-Roger Lafleur. Au tournant des années 1930, pendant 16 ans, celui-ci a visité les communautés Cris-Eeyou, Anicinabek, Atikamekws Nehirowisiw et Innus caméra à la main. Les photographies issues du fonds Société de bien-être Kitcisakik (Grande Embouchure) et les clichés du photographe François Ruph enrichissent cet ensemble.

BAnQ a aussi entrepris d'identifier dans ses fonds d'archives et ses collections patrimoniales les documents textuels et audiovisuels ainsi que les cartes et plans concernant la Nation Anicinabe qui pourront être ajoutés à Nipakanatik. BAnQ offre également son expertise-conseil ainsi que de la formation en numérisation à l'équipe de Minwashin.

En contrepartie, l'apport de Minwashin est notamment très précieux pour identifier et décrire ce patrimoine documentaire conservé par BAnQ à long terme et mis en valeur dans Nipakanatik.

Citations

« La création et l'accroissement de la base de données Nipakanatik sont le fruit d'un partenariat essentiel avec Minwashin qui repose sur une approche culturelle par et pour le peuple anicinabe. Non seulement ce partenariat s'inscrit dans la mission de BAnQ, mais il nous permet d'adapter nos façons de faire afin de répondre aux besoins des communautés autochtones dans le respect de leurs valeurs. Cette réalisation importante contribue à bâtir la société apprenante du Québec par la promotion de la conservation et de l'accessibilité des archives privées. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

« Nous sommes honorés de la confiance que Richard Kistabish, Caroline Lemire et leurs collègues de Minwashin ont témoignée à l'équipe des Archives nationales à Rouyn-Noranda et à l'ensemble de BAnQ afin que nous puissions participer à la création de Nipakanatik. Cette initiative stimulante nous permet de plonger dans les archives concernant la Nation Anicinabe que nous conservons et de mettre cette riche culture en valeur au bénéfice de tous. »

Sébastien Tessier, archiviste-coordonnateur aux Archives nationales à Rouyn-Noranda

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre à toute la population du Québec des milieux stimulants pour découvrir et apprendre toute la vie, et ce, gratuitement.

En ligne comme dans ses 12 édifices répartis sur le territoire, elle rassemble et partage l'histoire et la culture du Québec tout en ouvrant des horizons sur le savoir du monde entier. Des millions de trésors (livres, revues et journaux, films, musique, images, archives, etc.) y sont accessibles à tous et conservés précieusement pour les générations futures. banq.qc.ca

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

16 juin 2023 à 11:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :