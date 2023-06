Bahreïn accorde des licences d'or inaugurales à cinq projets avec un investissement cumulé de plus de 1,4 milliard de dollars





MANAMA, Bahreïn, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le Royaume de Bahreïn a accordé les cinq premières licences d'or à des projets présentés par Citi, Eagle Hills Diyar W.L.L, Infracorp, Saudi Telecommunication Company (stc) et Whampoa Group. Avec un investissement collectif de plus de 1,4 milliard dans Bahreïn, les projets de création et d'expansion devraient créer plus de 1 400 emplois au cours des trois prochaines années, en soutien aux objectifs du plan de relance économique du Royaume.

Les licences ont été remises au siège de chaque entreprise à Michel Sawaya, directeur général de Citi au Bahreïn, à Maher Al Shaer, PDG d'Eagle Hills Diyar W.L.L., à Majed AlKhan, PDG d'Infracorp, à Nezar Banabeela, PDG de StC Bahrain, et à Shawn Chan, PDG de Whampoa Group, et une signature virtuelle a été organisée pour Whampoa Group, basé à Singapour.

La licence d'or renforcera la compétitivité de Bahreïn en matière d'investissement et de croissance économique, et encouragera la transformation numérique de l'économie bahreïnienne. La licence d'or s'adresse aux entreprises locales et internationales et leur offre un ensemble d'avantages et de facilités pour les projets d'investissement.

Les entreprises éligibles à l'obtention de la licence d'or doivent créer plus de 500 emplois locaux ou réaliser un investissement de plus de 50 millions de dollars au cours de leurs premières années dans le Royaume, tout en contribuant à renforcer le développement global du Royaume.

Abdulla Adel Fakhro, ministre de l'Industrie et du Commerce, a déclaré à l'occasion de la présentation des licences d'or : « La licence d'or est une étape cruciale dans la réalisation des objectifs du programme de relance économique de Bahreïn, qui vise à attirer 2,5 milliards de dollars d'investissements étrangers d'ici fin 2023

Bahreïn possède un environnement d'investissement attractif et flexible en plus de son système législatif avancé, ce qui contribue à faire de ce pays l'une des meilleures destinations d'investissement au niveau mondial. »

Khalid Humaidan, chef de la direction du Conseil de développement économique de Bahreïn, a ajouté : « La licence d'or est un partenariat fructueux entre le secteur public et le secteur privé qui a permis de créer des solutions sur mesure pour les investisseurs et les entreprises en phase de démarrage. Elle leur a permis d'obtenir des autorisations accélérées et de bénéficier de plusieurs caractéristiques et facilités qui leur ont permis de s'implanter dans le monde entier à partir de Bahreïn.

Les nouveaux projets d'investissement devraient créer plus de 1 400 nouveaux emplois dans les secteurs des services financiers, du tourisme et des TIC, ce qui renforcera la position de Bahreïn sur la scène internationale. »

Plusieurs hauts fonctionnaires ont également assisté aux cérémonies.

À propos du Conseil de développement économique de Bahreïn

Le Conseil de développement économique de Bahreïn (Bahrain EDB) est une agence de promotion des investissements chargée d'attirer les investissements dans le Royaume et de soutenir les initiatives visant à améliorer le climat d'investissement.

Le Conseil travaille avec le gouvernement et les investisseurs actuels et potentiels afin de s'assurer que le climat d'investissement de Bahreïn est attrayant, de communiquer sur les principaux points forts du pays et d'identifier les opportunités de croissance économique par l'investissement.

Le Conseil se concentre sur plusieurs secteurs économiques qui tirent parti des avantages concurrentiels de Bahreïn et offrent des opportunités d'investissement importantes. Ces secteurs comprennent les services financiers, l'industrie manufacturière, la logistique, les TIC et le tourisme. Pour plus d'informations sur le Conseil, visitez le site www.bahrainedb.com

