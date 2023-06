Le Syndicat des Métallos obtient une accréditation à titre de redressement chez Westbin en Colombie-Britannique





Suite à une accréditation à titre de redressement rendue par la commission des relations de travail de la Colombie-Britannique, le Syndicat des Métallos est heureux d'accueillir les travailleurs de West Bin Waste 2017 Ltd. (Westbin), une entreprise d'élimination des déchets située à Prince George (C.-B.).

Cette décision a été prise après qu'un employé a été congédié sans explication à la suite d'une campagne de syndicalisation menée par un groupe de travailleurs de Westbin.

« L'accréditation à titre de redressement est une victoire importante pour les travailleurs de Westbin, leur permettant de se joindre enfin aux Métallos et de bénéficier du pouvoir de négociation collective qui découle de l'adhésion à un syndicat », a déclaré Scott Lunny, directeur du Syndicat des Métallos pour l'Ouest canadien.

« Notre code du travail est clairement formulé pour protéger les travailleurs et cette décision rappelle à tous les employeurs qu'il est illégal pour toute entreprise, y compris Westbin, d'entraver le droit de ses employés de se syndiquer », a ajouté Scott Lunny.

Le gouvernement du Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique a considérablement modifié le code du travail, notamment en prévoyant des mesures correctives et des sanctions claires et significatives pour les employeurs qui s'ingèrent dans les campagnes de syndicalisation.

« Aucun salarié ne devrait faire l'objet d'intimidations pour avoir soutenu un syndicat et son droit de s'organiser et de négocier collectivement pour obtenir de meilleures conditions de travail, de meilleurs avantages sociaux et de meilleurs salaires. Je suis ravi de voir la décision de la commission des relations de travail de la Colombie-Britannique de faire respecter les droits des travailleurs de notre province. Notre section locale est impatient d'aider les travailleurs de Westbin à conclure une première convention collective », a fait valoir Brian O'Rourke, président de la section locale 1-2017 des Métallos.

L'accréditation à titre de redressement s'applique à 19 travailleurs de Westbin qui deviendront membres de la section locale 1-2017 des Métallos.

En plus de la mesure corrective, la commission des relations de travail a ordonné à Westbin de réintégrer le travailleur licencié, avec une compensation pour tous les salaires et avantages perdus en raison de son licenciement illégal.

Le Syndicat des Métallos représentent 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, avec 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 juin 2023 à 10:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :