Tenchijin tire parti des Big Data de l'espace pour relever les défis de l'agriculture avec le lancement de la ferme Tenchijin et la culture pionnière de l'« asperge lunaire ».

Tenchijin, entreprise spatiale accréditée par la JAXA, étend l'application de sa plateforme d'utilisation des données Tenchijin COMPASS pour révolutionner l'agriculture. Avec une vision audacieuse de la culture d'asperges sur la lune dans le futur, Tenchijin a récolté avec succès des « asperges lunaires ».

Ferme Tenchijin : relever les défis de l'agriculture grâce au Big Data spatial et à l'agrégation des connaissances

Compte tenu de l'essor de l'économie lunaire, la culture de légumes sur la Lune est justifiée. Cependant, l'environnement est difficile pour la survie d'une culture.

Tenchijin reconnaît l'ensemble des défis et la sévérité de l'environnement qui mettent en péril la production alimentaire mondiale et en fait une opportunité pour développer des techniques agricoles avancées. Par conséquent, Tenchijin a lancé « Tenchijin Farm », une initiative agricole pionnière, qui exploite la puissance du Big Data, visant à explorer des méthodes de culture innovantes et efficaces afin d'identifier les terres les plus appropriées pour une production agricole durable. Tenchijin pense également que cette initiative sera utile pour cultiver des plantes dans des environnements difficiles ? dans l'espace. L'asperge, un puissant antioxydant, devrait permettre aux habitants de la Lune de rester en bonne santé. À la suite de son « Space Big Data Rice project », Tenchijin Farm cultive des « Moon Asparagus » (asperges lunaires), destinées à être cultivées sur la Lune. Dans cette première phase, Tenchijin vise à cultiver de délicieuses asperges dans un champ avec l'aide du Big Data et de l'IA.

Relier les points : intersection de la technologie, des cultures et de l'environnement

La ferme Tenchijin exploite des données satellitaires pour identifier les terres optimales pour la culture des asperges. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, la ferme passera à un environnement hostile et deviendra un formidable banc d'essai pour étudier l'impact du changement climatique sur la croissance des cultures et stimuler le développement de techniques agricoles qui permettent le développement des cultures dans des conditions difficiles. Grâce à une recherche et un développement méticuleux, Tenchijin vise à acquérir les connaissances essentielles nécessaires pour que les cultures prospèrent dans des environnements difficiles, y compris sur la Lune. Cette mine d'informations sera centralisée au sein de Tenchijin COMPASS, une plateforme intégrée qui « relie les points » pour visualiser les défis agricoles et améliorer les techniques de culture.

Tenchijin COMPASS est accessible gratuitement après création d'un compte sur le site web de Tenchijin.

URL : https://tenchijin.co.jp/compass/?hl=en

Langue : anglais, japonais

Navigateurs : Google Chrome (recommandé), sur PC uniquement

Si vous souhaitez personnaliser Tenchijin COMPASS ou obtenir des conseils sur l'analyse des données, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :[email protected]

Pour plus de détails, accédez au site suivant : https://tenchijin.co.jp/?hl=en

