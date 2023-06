Plus de 306 000 $ pour favoriser l'intégration en emploi des jeunes, l'attraction et la rétention de la main-d'oeuvre aux Îles-de-la-Madeleine





CAP-AUX-MEULES, QC, le 16 juin 2023 /CNW/ - En tournée aux Îles-de-la-Madeleine, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé des investissements totalisant 306 441 $ pour diverses initiatives qui visent à soutenir le marché du travail sur l'archipel.

La ministre en a fait l'annonce en compagnie de son adjointe gouvernementale et députée d'Anjou-Louis-Riel, Karine Boivin Roy, dans les locaux du Carrefour jeunesse-emploi des Îles-de-la-Madeleine.

Pour soutenir les jeunes en emploi

Le Carrefour jeunesse-emploi des Îles-de-la-Madeleine reçoit ainsi une somme de 211 542 $ pour son projet La route du Boulot, qui vise à accompagner des jeunes ayant des défis à surmonter sur le marché du travail. Cet investissement contribuera à favoriser l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences pour trouver un emploi et s'intégrer en emploi de façon durable.

Ce projet est financé dans le cadre de l'Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe financièrement le gouvernement fédéral, plus précisément par l'intermédiaire du volet régional de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ).

Pour des milieux de travail encore plus accueillants

Une somme de 45?106 $ est attribuée au Cégep de la Gaspésie et des Îles pour offrir à des entreprises de l'archipel la formation Accueil et intégration d'un nouvel employé. Ce programme, d'une durée de 200 heures, propose aux participants, qu'ils soient gestionnaires ou employés, des outils pour accueillir un nouvel employé issu de l'immigration et pour élaborer des stratégies efficaces d'accueil, d'intégration et de mobilisation.

Pour de meilleures pratiques en gestion des ressources humaines

La Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) des Îles-de-la-Madeleine obtient une somme de 49?793 $ pour présenter l'état des pratiques en gestion des ressources humaines aux gestionnaires des entreprises des Îles-de-la-Madeleine. Ce portrait de la situation mènera au développement d'initiatives concrètes sur le territoire visant à ce que les entreprises adoptent de meilleures pratiques en gestion des ressources humaines et deviennent plus attractives et mieux outillées pour recruter et retenir leur main-d'oeuvre.

Citations

« Je suis heureuse d'annoncer l'attribution de plus de 306 000 $ pour des initiatives qui auront un impact positif sur le marché de l'emploi aux Îles-de-la-Madeleine. Les intervenants économiques et communautaires d'ici ont su se concerter pour mettre en place des projets porteurs pour la vitalité économique et sociale de la communauté. Je suis donc fière d'encourager des initiatives visant à aider les personnes de tous les horizons à trouver leur place en emploi et à créer des milieux de travail encore plus accueillants. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Par la mise en oeuvre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, le gouvernement s'engage à aider les jeunes de partout au Canada à acquérir les compétences, l'expérience professionnelle et les connaissances dont ils ont besoin pour entreprendre une carrière. Cet investissement est un moyen formidable d'aider les jeunes des Îles-de-la-Madeleine à surmonter les obstacles liés à l'emploi. Grâce à la Stratégie, les jeunes des Îles-de-la-Madeleine et des autres régions du Canada seront bien préparés lorsqu'ils intégreront le marché du travail. »

Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Dans le contexte actuel, l'intégration en emploi est au coeur des priorités de notre gouvernement. C'est pourquoi il est essentiel de soutenir des projets issus des communautés, et l'annonce d'aujourd'hui en est une preuve additionnelle. Nous sommes en action pour outiller toutes les régions du Québec contre la pénurie de main-d'oeuvre. »

Karine Boivin Roy, adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi et au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'appui annoncé aujourd'hui confirme la grande pertinence des projets locaux novateurs en matière d'emploi. C'est l'ensemble de la communauté madelinienne qui, avec ces outils, disposera de leviers supplémentaires pour mieux recruter de la main-d'oeuvre, la retenir et, ultimement, favoriser son essor économique. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

La diffusion de la formation Accueil et intégration d'un nouvel employé est rendue possible grâce au soutien financier attribué dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d'oeuvre.





commerce des Îles, de l'Association touristique régionale des Îles, de la Corporation d'innovation et de développement des Îles, d'Arrimage, corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine, et du Bon goût frais des Îles-de-la-Madeleine. Le soutien financier est issu de la mesure Concertation pour l'emploi - Table ad hoc de concertation. La SECJ a été modernisée en 2019 pour offrir un vaste éventail de programmes visant à aider les jeunes à surmonter des obstacles à l'emploi et à acquérir les compétences, les aptitudes et l'expérience de travail nécessaires pour bien commencer leur carrière.

