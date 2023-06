Accenture investit 3 milliards de dollars dans l'IA pour accélérer la réinvention des entreprises





Accenture (NYSE : ACN) a annoncé aujourd'hui un investissement de 3 milliards de dollars sur trois ans dans son activité Data & IA afin d'aider les clients de tous les secteurs à avancer rapidement, de manière responsable, et à utiliser l'IA pour générer plus de croissance, d'efficacité et de résilience.

" Il y a un intérêt sans précédent dans tous les domaines de l'IA et l'investissement significatif que nous faisons dans notre activité Data & AI aidera nos clients à passer de l'intérêt à l'action et à la valeur ajoutée, de manière responsable, avec une feuille de route commerciale claire ", a déclaré Julie Sweet, PDG d'Accenture. "Les entreprises qui construisent une base solide en matière d'IA en adoptant et en passant à l'échelle dès maintenant, là où la technologie est mature et offre une valeur bien identifiée, seront mieux positionnées pour se réinventer, être compétitives et atteindre de nouveaux niveaux de performance. Nos clients naviguent dans des environnements complexes, et à une époque où la technologie évolue rapidement, notre compréhension approfondie des solutions de l'écosystème nous permet de les aider à agir rapidement et de manière rentable pour prendre les décisions pertinentes."

Cet investissement s'appuie sur le leadership d'Accenture dans le domaine de l'IA, qui remonte à plus d'une décennie. L'expertise d'Accenture en matière d'IA s'appuie sur plus de 1 450 brevets et demandes de brevets en cours dans le monde entier et sur des centaines de solutions clients à grande échelle, allant du marketing à la vente au détail et de la sécurité à l'industrie manufacturière. Accenture a intégré l'IA dans son approche de prestation de services, améliorant l'efficacité, la qualité d'analyse et la valeur ajoutée pour des milliers de clients grâce à ses plateformes leaders sur le marché telles que myWizard, SynOps et MyNav. Il y a six ans, Accenture a lancé son cadre d'IA responsable qui fait désormais partie de la manière dont Accenture apporte de la valeur à ses clients. Il est inclus dans le code d'éthique de l'entreprise et représente la base de son programme rigoureux de conformité à l'IA responsable. Accenture travaille actuellement avec de nombreux clients sur des projets d'IA générative, par exemple en accompagnant un groupe hôtelier dans la gestion des demandes de ses clients ou une organisation du système judiciaire à synthétiser les informations relatives au processus judiciaire à travers des centaines de milliers de documents complexes.

L'annonce d'aujourd'hui comprend une série d'investissements qu'Accenture réalise pour aider les entreprises à développer les nouvelles stratégies, les modèles opérationnels, les développements commerciaux et l'architecture numérique de base dont elles auront besoin pour capitaliser sur l'innovation en matière d'IA :

Accenture investira dans des actifs, des solutions sectorielles, des entreprises, des acquisitions, des talents et des partenariats avec des écosystèmes, ce qui permettra d'approfondir et de développer de nouvelles compétences et capacités en matière d'IA diagnostique, prédictive et générative.

L'activité Data & IA doublera ses talents en matière d'IA pour atteindre 80 000 professionnels grâce à des recrutements, des acquisitions et des formations.

Le nouveau « AI Navigator for Enterprise » est une plateforme basée sur l'IA générative qui aidera les clients à définir des business cases, à prendre des décisions, à naviguer dans les parcours d'IA, à choisir des architectures et à comprendre les algorithmes et les modèles pour générer de la valeur de manière responsable. Développée par Accenture, la plateforme comprendra des actifs conçus pour accélérer les pratiques d'IA responsables et les programmes de conformité.

Accenture créera des accélérateurs pour la disponibilité des données et de l'IA dans 19 secteurs différents, ainsi que des modèles sectoriels et fonctionnels préconstruits qui bénéficient des nouvelles capacités de l'IA générative.

Pour faire progresser les utilisations de l'IA générative, le Center for Advanced AI a pour objectif d'optimiser la valeur de cette technologie chez les clients et au sein d'Accenture. Il s'agit notamment d'une R&D approfondie et d'investissements visant à réimaginer la prestation de services à l'aide de l'IA générative et d'autres capacités émergentes de l'IA.

a pour objectif d'optimiser la valeur de cette technologie chez les clients et au sein d'Accenture. Il s'agit notamment d'une R&D approfondie et d'investissements visant à réimaginer la prestation de services à l'aide de l'IA générative et d'autres capacités émergentes de l'IA. Accenture investira dans des relations nouvelles et existantes à travers ses écosystèmes de pointe en matière de cloud, de données et d'IA afin de réinventer le type de travail fourni aux clients. Par exemple, les développeurs utilisant des modèles préconstruits pour améliorer le prototypage ou les créateurs construisant des environnements virtuels dynamiques qui peuvent s'adapter aux changements du monde réel.

"Au cours de la prochaine décennie, l'IA sera une tendance de fond, transformant les industries, les entreprises et la façon dont nous vivons et travaillons, étant donné que l'IA générative transformera 40 % de toutes les heures de travail ", a déclaré Paul Daugherty, directeur exécutif d'Accenture Technology. "Notre activité Data & AI élargie rassemble toute la puissance et les capacités d'Accenture dans la création de solutions spécifiques à l'industrie qui aideront nos clients à exploiter tout le potentiel de l'IA pour remodeler leur stratégie, leur technologie et leurs méthodes de travail, en stimulant l'innovation et la valeur de manière responsable et plus rapidement que jamais auparavant."

