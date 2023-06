/R E P R I S E -- INVITATION MÉDIA - TROIS ORGANISMES DE MONTRÉAL S'UNISSENT POUR CONTRER L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE/





MONTRÉAL, le 14 juin 2023 /CNW/ - Chantal Vézina, directrice générale de Moisson Montréal, Audrey Renaud, directrice générale du Regroupement Partage et Nicole Bastien, directrice générale du Groupe Pro-Vert, invitent les représentants des médias pour présenter le tout nouveau partenariat conçu par ces trois organismes pour contrer plus efficacement l'insécurité alimentaire et mieux desservir les familles montréalaises dans le besoin.

L'évènement se déroulera notamment en présence de Céline-Audrey Beauregard, conseillère d'arrondissement de Verdun et vice-présidente du comité consultatif d'urbanisme de Verdun (CCU) et de Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale.

Rencontre de presse Date : vendredi 16 juin 2023 Heure : 10 h 30 Lieu : Moisson Montréal

6880, de la Côte-de-Liesse

Ville Saint-Laurent





