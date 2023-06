L'attente est terminée, Garth Brooks revient à la radio avec le lancement de The BIG 615 exclusivement sur TuneIn





TuneIn, leader mondial de l'audio en direct, annonce le lancement exclusif de la station de radio The BIG 615 du réseau de radio SEVENS de Garth Brooks.

Le BIG 615 offre aux auditeurs une vision authentique de la musique country qui offre les plus grandes chansons et les plus grands artistes d'aujourd'hui. « Je crois que les auditeurs de musique country veulent entendre les dernières chansons de George Strait, suivies des dernières de Luke Combs. Le dernier tube d'Ashley McBryde suivi du dernier de The Chicks », a déclaré Garth Brooks.

Les fans du monde entier peuvent diffuser The BIG 615 gratuitement uniquement sur TuneIn à partir d'aujourd'hui.

Storme Warren sera la voix officielle de The BIG 615. Des millions et des millions de fans de musique country commencent leur journée avec Warren. Il apporte une passion pour le format et une vaste connaissance du genre à la station et s'associera à Brooks pour générer du contenu. Warren sera rejoint par des hôtes invités à l'occasion, y compris Brooks et d'autres stars de l'industrie.

« La station BIG 615 est purement dédiée pour l'amour de la musique country », a poursuivi Brooks. « Nous penchons un peu plus vers le traditionnel au BIG 615. Nous sommes fiers de l'image de la station et voulons que le monde entier entende ce que nous pensons être le meilleur format de toute... la musique country. »

« Garth Brooks a une vision incroyable de la radio », a déclaré Rich Stern, PDG de TuneIn. « Chez TuneIn, nous sommes honorés de travailler avec un artiste comme Garth pour concrétiser sa vision et créer une expérience induplicable pour nos auditeurs. Nous sommes encore plus enthousiastes à l'idée d'apporter The BIG 615 à notre communauté mondiale d'auditeurs, en leur offrant une destination unique en son genre pour s'immerger dans le monde de la musique country. »

« J'ADORE le fait que la station vienne de la maison de la musique country », ajoute Brooks. « Elle diffuse depuis Music Row, le coeur de Nashville et de la musique country. »

SEVENS Radio s'apprête à lancer plusieurs stations sur TuneIn cette année, dédiées à la musique country et plus encore, toutes organisées et conçues par Garth Brooks et le SEVENS Radio Network... exclusivement sur TuneIn.

TuneIn est la plus grande plate-forme au monde pour la radio en direct. Elle compte plus de 75 millions d'auditeurs dans 122 pays pour amplifier la musique country à travers le monde. La plate-forme offre à SEVENS Radio un accès à un public véritablement mondial. La technologie de TuneIn est intégrée dans 200 véhicules et appareils différents, afin que les fans puissent écouter sur leurs téléphones, enceintes intelligentes ou dans leurs voitures.

Pour voir la vidéo d'introduction complète du Big 615 du lancement d'aujourd'hui, veuillez visiterici.

Pour commencer à diffuser The BIG 615 dès aujourd'hui, veuillez visiterTuneIn.com/garthbrooks ou téléchargez gratuitement l'application TuneIn dans l'App Store d'Apple ou Google Play. Ou, demandez à votre enceinte intelligente de « Lire le BIG 615 ».

À propos de TuneIn :

TuneIn, le leader mondial de l'audio en direct, rassemble des sports en direct, des actualités, de la musique, des livres audio, des podcasts et des radios du monde entier, permettant aux auditeurs d'« entendre » ce qu'ils aiment où que le « ici » soit. Avec plus de 75 millions d'utilisateurs actifs mensuels et une distribution sur 200 plates-formes et appareils connectés, TuneIn est l'une des plateformes audio en streaming les plus utilisées au monde. Les abonnés TuneIn Premium bénéficient d'un accès exclusif aux nouvelles sans publicité des principaux réseaux tels que CNN, Fox News Radio, CSPAN, MSNBC, CNBC et Bloomberg, ainsi qu'à des émissions sportives en direct de la MLB, de la NFL, de la LNH et des collèges et à des chaînes musicales sans publicité. Pour plus d'informations, veuillez nous rendre visite à www.tunein.com ou nous suivre sur Facebook, Instagram ou Twitter.

À propos de Garth Brooks :

Garth Brooks vient de commencer une nouvelle résidence, Garth Brooks / Plus ONE au Colosseum du Caesars Palace. Avec 2023 complet, les dates 2024 sont déjà en vente. L'année dernière, Garth Brooks a terminé la tournée des stades de trois ans et demi. Il a attiré en moyenne plus de 95 000 personnes dans chaque ville où il a joué et a été vu par un public total de près de trois millions de personnes. La tournée s'est terminée en septembre lorsque Garth a joué le cinquième concert à guichets fermés à Dublin, à Croke Park en Irlande. Les cinq concerts ont été vus par plus de 400 000 personnes.

En mai 2021, Garth Brooks était l'un des cinq artistes à recevoir l'un des honneurs les plus prestigieux qu'un artiste puisse recevoir, le Kennedy Center Honor. Garth a été le tout premier lauréat à sept reprises du titre d'artiste de l'année du CMA. Brooks est le premier et le seul artiste de l'histoire à recevoir neuf Diamond Awards pour les neuf albums certifiés diamant à plus de 10 millions d'albums vendus. Il reste l'artiste solo #1 de l'histoire des États-Unis, certifié par la RIAA avec 157 millions d'albums vendus. Il a reçu le prix Country Touring Artist of the Decade aux Pollstar Awards 2021. En mars 2020, Garth a reçu le prestigieux prix Gershwin de la Bibliothèque du Congrès pour la chanson populaire. L'événement a été diffusé sur PBS. Il a reçu toutes les distinctions que l'industrie du disque peut accorder à un artiste.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 juin 2023 à 02:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :