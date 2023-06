Paul Adler, le vice-président, trésorier et responsable des relations avec les investisseurs de Cintas Corporation, annonce sa retraite ; Jared Mattingley est promu pour le remplacer





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a annoncé aujourd'hui que Paul F. Adler, vice-président, trésorier et responsable des relations avec les investisseurs, prendra sa retraite le 31 juillet 2023.

La société a également annoncé que Jared S. Mattingley, actuellement contrôleur de gestion de la société, sera promu pour remplacer Paul Adler en tant que vice-président, trésorier et responsable des relations avec les investisseurs à compter du 1er juillet 2023.

« Je tiens à remercier Paul pour son leadership au cours de ses 26 années chez Cintas », déclare J. Michael Hansen, vice-président exécutif et directeur financier de Cintas. « Au cours de sa carrière ici, Paul a apporté une valeur considérable à Cintas en participant à de nombreuses acquisitions importantes, en dirigeant nos domaines de la trésorerie et des finances et en développant bon nombre de nos partenaires comptables et financiers. Sa profonde compréhension de notre entreprise et de notre industrie l'a bien servi dans son travail avec notre communauté d'investisseurs et d'actionnaires. Je lui souhaite, à lui et à sa famille, le meilleur pour l'avenir tout en profitant de ce nouveau chapitre de sa vie. »

>> Portraits pour les médias (via Dropbox) : Paul Adler (.jpg) | Jared Mattingley (.jpg)

Paul Adler a rejoint Cintas en 1997 en tant qu'analyste financier du développement de l'entreprise. Il a occupé divers postes ascendants chez Cintas au cours des années qui ont suivi, y compris contrôleur de la chaîne d'approvisionnement mondiale de Cintas, la division de vente directe uniforme (maintenant connue sous le nom de Design Collective® by Cintas) et la division de location, avant d'être promu au rôle de contrôleur de gestion. Il a été promu à son poste actuel de vice-président, trésorier et responsable des relations avec les investisseurs en juin 2015, où il a dirigé les activités de trésorerie, de finances et de relations avec les investisseurs.

Employé-partenaire de Cintas depuis 24 ans, Jared Mattingley est arrivé dans l'entreprise en 1999 en tant que comptable du personnel pour la division de location et a ensuite été promu responsable de la comptabilité de location et contrôleur de Design Collective® by Cintas. Depuis 2015, Jared Mattingley a occupé le poste de contrôleur de gestion où il a été responsable de la comptabilité consolidée de Cintas pour répondre aux exigences de la SEC et de son audit financier annuel, ainsi que des fonctions des systèmes immobiliers et financiers de la société.

« Jared s'est imposé en tant que leader dans l'équipe comptable et financière », déclare J. Michael Hansen. « Il a joué un rôle clé dans certaines des activités de fusions et acquisitions les plus importantes et les plus complexes de Cintas à ce jour. Avec son expérience et son leadership dans tant d'aspects de notre entreprise, nous nous attendons à une transition en douceur avec ses nouvelles responsabilités de relations avec les investisseurs et pensons que Jared sera une excellente ressource pour la communauté des investisseurs. »

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant que les installations et les employés de leurs clients soient toujours propres, en sécurité et présentant bien. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures pour sanitaires, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des points pour le lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alarme, Cintas aide ses clients à être prêts (Readytm) pour la journée de travail (Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 juin 2023 à 23:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :