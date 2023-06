360Learning obtient le statut Spotlight sur le SAP® Store





360Learning a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le statut Spotlight sur le SAP® Store. Cela montre clairement le niveau de qualité haut de gamme que 360Learning fournit aux entreprises avec les solutions SAP.

Nick Hernandez, CEO de 360Learning : « L'apprentissage collaboratif est la solution pour les entreprises qui souhaitent créer des équipes productives et efficaces. En obtenant le statut spotlight, nous pouvons toucher davantage d'entreprises clientes et répondre à leurs besoins en matière de formation continue grâce à l'apprentissage collaboratif. Qu'il s'agisse de former de nouveaux membres d'une équipe ou d'aider les équipes existantes à acquérir de nouvelles compétences, 360Learning génère des résultats et aide les entreprises à forte croissance à être plus compétitives à l'échelle mondiale ».

En s'associant à SAP, 360Learning permettra aux entreprises clientes de connaître plus facilement la puissance de l'apprentissage collaboratif et de résoudre les problèmes de compétences dynamiques au sein de leur entreprise. Les clients actuels de 360Learning pourront accéder à davantage de fonctionnalités de 360Learning dans la solution SAP SuccessFactors Learning. Grâce à une intégration homogène facilitant l'accès aux cours, aux programmes, aux missions et aux statistiques d'apprentissage clés, les clients disposent d'une solution de formation continue puissante et complète permettant de renforcer la résilience de l'entreprise.

Le produit de 360Learning est disponible sur le SAP Store, le marché en ligne de solutions, issues de SAP ou de ses partenaires. SAP Store permet aux clients d'accéder à plus de 2 200 solutions SAP innovantes et de ses partenaires qui complètent et élargissent les applications SAP.

360Learning est un partenaire du programme SAP PartnerEdge, fournisseur des outils d'habilitation, avantages et soutien nécessaires nécessaires à la création d'applications perturbatrices haut de gamme axées sur des besoins commerciaux spécifiques, le tout rapidement et à moindre coût.

Bruce Mazza, directeur général adjoint des alliances mondiales 360Learning : « Nous sommes très heureux d'annoncer que 360Learning a obtenu le statut spotlight. En s'intégrant à SAP SuccessFactors, 360Learning permet aux entreprises d'améliorer et de requalifier les compétences de leurs employés afin qu'ils soient toujours plus performants et prêts à affronter l'avenir ».

À propos de 360Learning :

La plateforme d'apprentissage de 360Learning favorise la mobilité interne dans les entreprises de façon à résoudre la pénurie de talents en leur permettant d'améliorer leurs compétences en interne. Grâce à l'apprentissage collaboratif, les entreprises transforment leurs experts en défenseurs de la croissance des employés, des clients et des partenaires. 360Learning a levé 240 millions de dollars et possède une équipe comptant plus de 400 membres aux États-Unis et dans la région EMEA.

www.360learning.com

