Xinhua Silk Road : Une ville déserte devient une attraction touristique haut de gamme dans le nord-ouest de la Chine

YINCHUAN, Chine, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Allongée dans un salon près d'une piscine scintillante et regardant ses filles jouer dans l'eau, Zhu Lizhi ne pourrait pas croire qu'elle est dans le désert de Tengger si elle n'était pas entourée de sable doré.

« Nous sommes venus jusqu'ici pour observer les étoiles et je ne m'attendais pas à ce que les installations dans le désert soient si confortables. Se coucher sur le matelas moelleux et regarder la Voie lactée à travers le toit de verre est vraiment l'une des expériences les plus impressionnantes de ma vie », a déclaré Zhu de la province du Zhejiang, dans le sud-est de la Chine.

L'hôtel qui propose des activités d'observation des étoiles se trouve à Zhongwei dans la région du Ningxia, au nord-ouest de la Chine. Au bord du désert de Tengger, il est également situé dans le bras du fleuve Jaune, formant un paysage splendide que l'on aperçoit rarement ailleurs en Chine.

À partir d'un don de la nature, Zhongwei a développé une série de produits touristiques, notamment des divertissements passionnants tels que des descentes des dunes de sable, des courses dans le désert et des survols du fleuve Jaune dans le site pittoresque de Shapotou.

Depuis novembre 2020, le Desert Star Hotel, un bâtiment en forme d'étoile, est ouvert aux touristes dans le site pittoresque de Shapotou, avec l'appui du gouvernement local. En tant qu'hôtel cinq étoiles réputé dans le désert, il offre aux touristes des services tels qu'un guide d'observation des étoiles, de la thérapie par le sable, et des dîners dans un restaurant touristique.

« C'est vraiment une expérience incroyable de regarder la Voie lactée de nos jours et cet endroit est un lieu exceptionnel pour observer les étoiles », a déclaré Yuan Lingjie, 26 ans, guide pour l'observation des étoiles dans le site touristique de Shapotou.

Le ciel étoilé, le sable infini et le fleuve Jaune ont attiré beaucoup de touristes du monde entier. Wang Xin, directeur adjoint du Desert Star Hotel, a déclaré que toutes les chambres ont été réservées avant septembre.

Outre le désert, avec l'amélioration des infrastructures dans le nord-ouest de la Chine, les touristes peuvent également se rendre en voiture dans les villages anciens situés le long du fleuve Jaune pour une courte escapade hors de la vie urbaine.

Dawan, ancien village désert de Zhongwei, a été transformé en village de gîtes haut de gamme en 2018, attirant les plus grandes marques de Bed and breakfast, de sites de camping, de musée d'art, de librairies et d'autres célèbres marques de lifestyle qui s'y sont installées.

Presque toutes les maisons, les arbres et les traces de vie ont été préservés lors de sa reconstruction et les touristes peuvent profiter d'une expérience immersive de la vie à la campagne ici.

