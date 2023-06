Sécurité des piscines résidentielles - Protéger l'accès à la piscine pour prévenir la noyade





QUÉBEC, le 15 juin 2023 /CNW/ - À l'approche de l'été, la coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, tient à rappeler l'importance de faire preuve de prudence près des piscines résidentielles, où chaque année, on compte malheureusement plusieurs décès évitables.

Au fil des ans, de nombreux coroners ont d'ailleurs souligné la dangerosité que peuvent présenter les piscines résidentielles pour les populations vulnérables, surtout lorsque les installations ne sont pas adéquatement sécurisées. Des enfants peuvent parfois échapper à la vigilance de leurs parents et se trouver rapidement dans une situation dangereuse. Il est essentiel de protéger les piscines par une enceinte munie d'une porte de sécurité, conformément au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.

Faits saillants

- De 2017 à 2021, on compte 61 décès par noyade dans une piscine résidentielle extérieure, soit une moyenne de 12 par année.

- 62 % des personnes décédées sont de sexe masculin

- Les enfants de 1 à 4 ans représentent 25 % des personnes décédées

- Les aînés de 75 ans et plus représentent aussi environ 25 % des personnes décédées.

- Le bilan de 2020 a été particulièrement lourd, avec 21 décès

En réponse à une recommandation formulée par plusieurs coroners au cours des dernières années, le Règlement a été modifié et s'appliquera désormais à toutes les piscines, peu importe leur date d'installation.

