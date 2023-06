L'École d'été 2023 de l'INM : 20 ans et toutes ses dents





MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - L'Institut du Nouveau Monde (INM) est fier de dévoiler sa 20e École d'été qui aura lieu du 21 au 23 septembre 2023 à la Maison du développement durable et à l'Espace des Arts de Montréal. Cette école de la participation citoyenne est un événement festif et stimulant qui, une fois de plus, sera l'occasion pour des jeunes de partout au Québec et d'ailleurs de faire le plein d'idées et d'énergie sous le thème Perspectives.

Une programmation qui a du mordant

Le thème «Perspectives» est un appel à aller vers l'autre, à s'ouvrir à d'autres points de vue pour mieux avancer. Tout au long de l'événement, nous rassemblerons des personnalités travaillant sur un même enjeu, mais à partir d'angles, d'approches et de points de vue différents. Collectivement, pendant trois jours, les participantes et participants exploreront différentes postures d'apprentissage avec 6 parcours personnalisés. À cela s'ajoutent des tables rondes qui surprendront, des rencontres privilégiées avec des personnalités publiques, des ateliers pour développer les compétences citoyennes.

Nous préparons également une soirée exceptionnelle pour célébrer 20 ans d'étincelles d'engagement chez la jeunesse! La programmation complète sera dévoilée au cours des prochaines semaines.

De la parole aux actes

Dès maintenant, il est possible de s'inscrire pour les jeunes de 15 à 35 ans afin de profiter de toutes les activités de la programmation. Avec l'objectif de favoriser la participation de toutes et tous, les frais d'inscription ne sont plus obligatoires. L'inscription solidaire au coût de 100 $, qui reflète la valeur d'une telle participation, est proposée, mais il est aussi possible de choisir l'inscription à 0 $ ou à 35 $.

Des partenaires qui font sourire

L'École d'été est réalisée avec l'appui du Secrétariat à la jeunesse du Québec, du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, de Patrimoine canadien, d'Élections Québec et d'Environnement et Changement climatique Canada.

Pour en savoir plus, visitez le https://inm.qc.ca/ee2023 .

À propos de l'École d'été

L'École d'été de l'INM est une école de citoyenneté qui existe depuis 2004. Mobilisés autour d'une ambition commune, celle de devenir de meilleurs citoyens et citoyennes, des centaines de jeunes Québécois se réunissent chaque été pour passer ensemble quelques jours d'exception. En compagnie de plus d'une centaine de spécialistes, artistes, figures publiques, hommes et femmes politiques et citoyens engagés, ils et elles cheminent ensemble dans une réflexion sur notre avenir.

À propos de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

SOURCE Institut du Nouveau Monde

15 juin 2023 à 18:41

Communiqué envoyé leet diffusé par :