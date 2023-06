Sama publie son premier rapport d'impact annuel en tant que société d'intérêt public





Sama, leader dans la fourniture de solutions d'annotation de données qui alimentent les modèles d'IA de demain, publie ce jour son premier rapport d'impact annuel depuis sa conversion en une entreprise privée. En se concentrant sur les personnes, la planète et la gouvernance, Sama a créé un nombre record de 1 622 nouveaux emplois de premier échelon en 2022. Parmi ces nouvelles recrues, 35 % étaient au chômage au cours des six mois précédant leur arrivée chez Sama, et 56 % vivaient en dessous du seuil de pauvreté international. Parallèlement à ses mesures visant à réduire son impact environnemental et à assurer la poursuite de son engagement en faveur du bien social, Sama a renforcé sa mission de tirer parti des nouvelles technologies et méthodes commerciales pour exploiter la puissance des marchés au nom du bien commun.

« Nous sommes extrêmement fiers des réalisations de Sama en 2022 dans nos trois domaines clés : nos talents, notre planète et notre gouvernance. Notre travail prouve que la technologie et l'économie numérique peuvent profiter à tout le monde et à la planète elle-même », déclare Wendy Gonzalez, CEO de Sama. « Nous savons que ce travail n'est jamais terminé et nous oeuvrons sans relâche pour dépasser les normes sociales et ESG les plus strictes. Nous nous réjouissons à l'idée de partager les progrès réalisés chaque année via nos rapports d'impact. »

Depuis sa création en 2008, Sama a touché 65 000 personnes grâce à la formation, à l'emploi et à la création d'un effet d'entraînement pour les membres de l'équipe, les personnes à charge et leurs communautés. L'entreprise a créé 1 622 emplois en 2022, soit le plus grand nombre de nouveaux emplois créés en une seule année pour Sama. L'OCDE estime qu'environ 86 % des travailleurs en Afrique ont un emploi informel, ce qui signifie qu'ils ne bénéficient pas des mêmes protections ou avantages sociaux qu'un emploi formel. En mettant l'accent sur la création d'emplois, Sama aide un plus grand nombre de personnes à participer à l'économie formelle : en moyenne, les nouveaux employés de premier échelon ont vu en 2022 une multiplication immédiate par 2,2 de leurs revenus avec Sama. En outre, l'entreprise a maintenu la parité entre les sexes : 51 % de la main-d'oeuvre de Sama s'identifie comme des femmes ; 48 % des cadres supérieurs s'identifient comme des femmes ; et 50 % de l'équipe de direction s'identifie comme des femmes.

Sama a également fixé de nouveaux objectifs climatiques audacieux. La société a mesuré ses émissions Scope 3 pour la première fois en 2022, établissant officiellement son empreinte carbone de base à 4 758 tCO2e. Sur ces conclusions, l'entreprise s'est engagée à réduire de moitié ses émissions Scope 1 et 2 d'ici 2030 et à réduire ses émissions Scope 3 de 50 % par employé d'ici 2030. Ces objectifs seront validés par la Science-Based Targets Initiative afin de s'assurer qu'ils s'harmonisent avec les paramètres établis dans l'Accord de Paris pour limiter l'augmentation de la température mondiale. La société continue également de prioriser l'utilisation de matériaux recyclés et réutilisables dans les bureaux et a mis en place des politiques et des pratiques pour minimiser son impact sur la planète grâce à ses achats. Ces objectifs et pratiques placent Sama sur la voie du zéro émission nette d'ici 2050.

Enfin, Sama a renforcé son engagement en faveur d'une gouvernance responsable et de pratiques éthiques en matière d'IA. Après être devenu l'une des premières sociétés d'IA à être certifiée B Corp, Sama s'est officiellement transformé en société d'utilité publique en 2022. Cette classification oblige Sama à évaluer l'impact des décisions commerciales sur les parties prenantes autres que les actionnaires et à prendre des mesures pour promouvoir l'intérêt public suivant : « Autonomiser et soutenir les jeunes et les femmes marginalisés dans les communautés mal desservies d'Afrique de l'Est et d'autres économies en développement, en mettant l'accent sur la fourniture d'une formation aux compétences numériques et d'un emploi de premier échelon de qualité à temps plein. »

En 2022, Sama a mis en place deux entités de contrôle clés au service de sa mission. La première est la Guilde de l'éthique, une équipe interfonctionnelle mondiale avec des représentants de la production et de la gestion pour l'Afrique de l'Est, de la R&D et des produits, des ventes et de l'équipe de direction. Cette guilde se réunit selon les besoins pour examiner les travaux potentiels pour l'entreprise, respecter les lignes directrices éthiques et arrêter tout travail qui violerait les politiques de Sama pour des raisons éthiques. La seconde est le sous-comité Impact, composé de deux membres du conseil d'administration et de deux conseillers, qui se réunit au moins deux fois par an et est responsable de l'examen des indicateurs ESG afin de fournir à Sama des conseils sur la manière d'atteindre ses objectifs ESG.

« Au cours des 15 dernières années, Sama a fait de l'impact et de l'ESG un élément essentiel de son modèle d'affaires. Ce rapport d'impact établit comment l'impact et l'ESG joueront un rôle essentiel pour Sama au cours des 15 prochaines années et fournit une base de référence pour mesurer les améliorations. Je suis honoré de faire partie de cette mission d'oeuvrer pour le bien non seulement de notre entreprise, mais aussi des gens et de la planète », déclare Warner Philips, membre du sous-comité Impact.

Fondé en 2008 sur la prémisse que le talent est réparti de manière égale mais que les opportunités ne le sont pas, Sama est un leader mondial dans la fourniture de solutions de vision par ordinateur qui alimentent les modèles d'IA et d'apprentissage automatique. En embauchant des travailleurs issus de communautés marginalisées, en les formant à l'annotation des données d'IA et en offrant aux personnes la possibilité d'appliquer leurs compétences dans l'économie numérique mondiale, Sama aide à construire des voies de sortie de la pauvreté.

