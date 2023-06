RONA INC. ANNONCE UNE NOUVELLE STRUCTURE POUR RENFORCER SA POSITION SUR LE MARCHÉ





Ce changement a mené à l'abolition de 500 postes au sein du réseau RONA au Canada

BOUCHERVILLE, QC, le 15 juin 2023 /CNW/ - RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, a décidé de simplifier sa structure organisationnelle pour renforcer sa position sur le marché et être plus efficace.

À la lumière du ralentissement économique actuel, RONA, comme d'autres organisations qui ont récemment annoncé des restructurations, devait s'adapter pour refléter les nouvelles réalités du marché. L'organisation est convaincue que son plan de transition visant à faire de RONA le chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada sera positif pour la viabilité de RONA et profitera aux parties prenantes de l'organisation à long terme.

Ceci a mené à l'abolition de 500 postes au sein du réseau RONA au Canada. Des décisions comme celle-ci ne sont jamais prises à la légère, car elles ont un impact sur les employé(e)s de l'organisation et leurs familles. Les employé(e)s touché(e)s par ce changement recevront du soutien durant cette transition. Le siège social de l'organisation demeurera à Boucherville, sur la Rive-Sud de Montréal.

Par cette nouvelle structure, RONA, qui est au service des Canadiens et Canadiennes depuis sa fondation au Québec en 1939, il y a de cela près de 85 ans, souhaite simplifier davantage ses opérations et réinvestir dans cette marque forte et dynamique pour créer de nouvelles occasions d'améliorer les façons dont les Canadiennes et les Canadiens magasinent pour leurs projets de rénovation résidentielle.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. a accompagné les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 22 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise a reçu le Mercure Stratégie de développement durable en 2022 et est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

