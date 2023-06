GameAbove renforce le programme de cybersécurité de l'Université Eastern Michigan avec un don de 1,6 M$ à son College of Engineering and Technology





Le rigoureux programme de cybersécurité comprendra bientôt de nouvelles recherches et de nouveaux certificats.

YPSILANTI, Michigan, 15 juin 2023 /CNW/ - GameAbove de l'Université Eastern Michigan (EMU), un groupe philanthropique dirigé par d'anciens étudiants faisant progresser des programmes universitaires et sportifs, annonce un don de 1,6 million de dollars au College of Engineering and Technology (GACET) de l'Université. Ce nouvel engagement appuiera le lancement d'une initiative de cybersécurité pour les systèmes intégrés, améliorera les offres dans les domaines de la cybersécurité et de l'Internet des objets, y compris la recherche sur la cybersécurité pour les véhicules et la mobilité, et établira un programme de certificat en cybersécurité qui s'adresse autant aux étudiants qu'aux professionnels des affaires.

« Notre objectif a toujours été que le GameAbove College of Engineering and Technology soit reconnu comme le plus important programme de cybersécurité au pays, a déclaré Keith J. Stone, président de GameAbove. Nous ne dérogerons pas à cette norme de qualité. Les mesures prises par GameAbove, le doyen Qatu et les dirigeants de l'EMU, y compris ce don, illustrent notre unité et notre engagement total à fournir les ressources adéquates pour assurer le succès durable du programme. »

Le programme de cybersécurité du GACET School of Information Security and Applied Computing est l'une des majeures de l'EMU dont la croissance est la plus rapide et un chef de file national en matière d'éducation et de formation à la défense contre les cyberattaques et la protection des données sensibles et personnelles. C'est l'un des premiers programmes aux États-Unis à offrir une majeure en cybersécurité et une certification de la National Security Agency (NSA). Le programme offre des diplômes de premier cycle et de cycle supérieur et une combinaison flexible de cours en ligne et en personne pour répondre à la demande en matière d'enseignement personnalisé et aux besoins des étudiants et des professionnels axés sur leur carrière.

À compter de 2024, l'EMU offrira les diplômes en cybersécurité suivants :

Certificat

NOUVEAU - Fondamentaux de la cybersécurité

Programmes de premier cycle

Assurance de l'information et cyberdéfense [Baccalauréat]

Technologies de l'information [Baccalauréat]

Mineure en criminalistique numérique et en intervention en cas d'incident

Mineure en conformité de l'assurance de l'information

Programmes d'études supérieures

Cybersécurité [Maîtrise] offert en ligne

Cybersécurité [Maîtrise et baccalauréat]

Cette année, la NSA a de nouveau attribué au GACET de l'EMU le titre de centre national d'excellence universitaire en cyberdéfense, et ce, jusqu'en 2028. En 2022, dans son article intitulé Best Online Bachelor's in Cybersecurity (Les meilleurs baccalauréats en ligne en cybersécurité), AcademicInfluence.com a classé le programme de baccalauréat en assurance de l'information et en cyberdéfense du GACET au septième rang à l'échelle nationale. Il s'agit de la seule université du Michigan à figurer dans les dix premières places du classement.

Le programme affiche un taux de placement de près de 100 % et les étudiants de l'EMU titulaires d'un diplôme en cybersécurité commencent leur carrière dans des entreprises comme Google et Amazon, ou encore dans des organisations comme le département de la Sécurité intérieure des États-Unis et la NSA. Trouver des possibilités de carrière dans leur domaine d'études est l'étape la plus cruciale pour que les étudiants réussissent leur transition vers le marché du travail. GameAbove continuera de jouer un rôle central dans le placement professionnel en établissant des liens entre les étudiants en cybersécurité et son réseau d'organisations puissantes et en forgeant des partenariats avec des chefs de file de l'industrie à la recherche de diplômés issus des meilleurs programmes de cybersécurité au pays.

« Nous sommes reconnaissants du soutien apporté par l'organisation des anciens étudiants de GameAbove, a déclaré le président de l'EMU, James Smith. Le dévouement d'anciens étudiants ayant réussi et l'engagement de GameAbove à créer de nouvelles possibilités pour les étudiants de l'EMU sont sans précédent. GameAbove continue d'avoir une incidence directe sur le travail que nous faisons pour offrir à nos élèves des possibilités d'éducation et de carrière qui n'existeraient peut-être pas autrement. »

« La cybersécurité et ses domaines connexes, y compris l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et les systèmes intégrés, sont parmi les domaines d'intérêt qui connaissent la plus forte croissance, tant pour les particuliers que pour les employeurs des secteurs public et privé, a déclaré Mohamad Qatu, doyen du GameAbove College of Engineering and Technology. Ces domaines d'étude et de recherche touchent nos vies de bien des façons. La croissance de l'emploi dans ces domaines est parmi les plus élevées au pays et dans le monde.

« Nous remercions GameAbove et ses dirigeants pour leur généreux soutien et pour cet exceptionnel partenariat. Ce soutien nous aidera à proposer plus de programmes, à permettre un meilleur accès à ce domaine important en offrant des certificats solides et à faire avancer notre quête de devenir un chef de file national dans ce domaine important », a déclaré M. Qatu.

GameAbove a investi plus de 28 millions de dollars dans l'EMU, appuyant ou créant des programmes qui stimulent l'innovation et l'avancement universitaire. Ces programmes comprennent l'enrichissement du corps professoral, l'octroi d'une aide financière aux étudiants et l'amélioration des installations qui font progresser les réalisations des étudiants-athlètes de l'EMU.

Pour en savoir plus sur le GameAbove College of Engineering and Technology ou la School of Information Security and Applied Computing, consultez le site Web .

À propos de l'Université Eastern Michigan

Fondée en 1849, l'Université Eastern Michigan est la deuxième plus ancienne université publique du Michigan. Elle accueille actuellement plus de 14 000 étudiants qui poursuivent des études de premier cycle, des études supérieures, des études spécialisées, des études de doctorat et des études menant à un certificat en arts, en sciences ou un certificat professionnel. Au total, plus de 300 programmes de majeure, de mineure et de concentration sont offerts par les collèges des arts et des sciences de l'Université, les collèges des affaires, de l'éducation, du génie et des technologies, des services de santé et des services sociaux et l'école des études supérieures. L'excellence, la diversité et l'engagement de l'EMU en matière d'éducation appliquée sont régulièrement reconnus dans des publications nationales. Pour en savoir plus, visitez les pages Web de l'Université sur les classements et les réussites qui sont source de fierté . Pour en savoir plus sur l'Université Eastern Michigan, visitez le site Web de l'Université . Pour vous tenir au courant des nouvelles, des activités et des annonces de l'Université, visitez EMU Today .

À propos de GameAbove

Le programme GameAbove de l'EMU vise principalement à aider à façonner, à inspirer et à soutenir les étudiants actuels et futurs de l'Université Eastern Michigan en atteignant de nouveaux sommets en matière d'apprentissage par la transformation et l'inspiration dans l'expérience éducative. GameAbove aspire à améliorer l'expérience de l'enseignement supérieur en explorant et en soutenant des modèles financiers novateurs pour soutenir les universités, en améliorant l'environnement du campus, en faisant la promotion du sport et de programmes universitaires novateurs et en faisant preuve de créativité au sein de la collectivité. Pour en savoir plus, visitez www.gameabove.com .

