Wipro ouvre un nouveau centre d'innovation 5G Def-i à Austin, au Texas

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société de conseil et de services technologiques de premier plan, a annoncé l'ouverture de son nouveau centre d'innovation 5G Def-i (« le centre ») à Austin, au Texas, soulignant l'engagement de l'entreprise à aider les clients à tirer parti des avantages de la technologie 5G grâce à des technologies plus sûres, des produits et services plus durables et conformes.

Le centre tirera parti de la plateforme 5G Def-i de Wipro et fournira des offres entièrement intégrées pour la qualification, la conformité, la précertification et les tests d'interopérabilité des produits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec l'accréditation de l'industrie. Le centre ultramoderne fournira un environnement contrôlé conçu pour simuler des conditions réelles, permettant aux clients d'optimiser les performances des réseaux et des appareils 5G.

« Notre nouveau centre d'innovation 5G Def-i réunira des ingénieurs et des chercheurs de classe mondiale, facilitant la collaboration avec les partenaires et les parties prenantes pour aider à réaliser le plein potentiel de la 5G », déclare Lourdes Charles, vice-présidente des services de connectivité 5G chez Wipro Limited. « Ce centre d'innovation exhaustif apportera aux clients une suite complète de capacités de développement et de test pour les aider à gérer les risques et à réduire les coûts de développement tout en accélérant la mise sur le marché. »

Les ingénieurs et les chercheurs de Wipro utiliseront le centre pour certifier la conformité des smartphones, tablettes, modules et terminaux IoT 5G avec des normes rigoureuses en matière d'accessibilité du réseau et de performances des données. Le centre jouera en outre un rôle essentiel dans la qualification des performances de l'infrastructure du réseau mobile 5G, garantissant une fonctionnalité et une efficacité optimales.

« Wipro et Palo Alto Networks sont tous deux des partenaires de confiance depuis longtemps pour les organisations mondiales, les aidant à rester en sécurité tout en transformant leurs activités », déclare Anand Oswal, vice-président principal de Palo Alto Networks. « La collaboration, et en particulier les partenariats stratégiques, sont essentiels pour accélérer l'adoption et l'impact de la technologie 5G, et nous sommes impatients de nous associer à Wipro pour ouvrir la voie à un paysage numérique plus sûr. En combinant notre expertise avec la leur, nous serons en mesure de développer des solutions de pointe répondant aux besoins changeants de nos clients. »

Le centre d'innovation se concentrera sur des services tels que la collaboration, la recherche et le développement, et l'incubation pour aider les clients à développer de nouveaux produits et services afin de stimuler la croissance et le succès. Les démonstrations interactives proposées au centre fourniront une plateforme pour comprendre comment la 5G peut aider à stimuler l'innovation, transformer les industries, ouvrir des portes à de nouvelles opportunités et permettre aux clients d'échanger des idées innovantes et des solutions communes pour accélérer l'adoption de la technologie 5G.

