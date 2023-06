Graco met au point des systèmes de dosage électrique à rapport variable pour les matériaux à 2 composants





Graco Inc. (NYSE:GGG), premier fabricant des équipements de traitement des fluides, présente le système de dosage électrique à rapport variable. Actuellement disponible en version personnalisable, le système EVRtm permet aux fabricants de changer les rapports au fur et à mesure qu'ils mélangent, mesurent et distribuent des matériaux à deux composants - avec le même équipement.

« Pour de nombreux fabricants industriels, le perfectionnement de certaines compositions de matériaux implique une interruption de la production pour changer le matériel ou les pompes », affirme Robert Delgado, responsable de stratégie mondial et directeur de produits pour eMobility au sein du Département industriel de Graco. « Cette situation est particulièrement problématique pour l'assemblage de batteries des véhicules électriques (VE) et d'autres applications dont les exigences relatives au procédé et les spécifications techniques sont soumises à des changements constants. »

Lors de la mise au point la technologie EVR, Graco a également travaillé en collaboration avec de nombreux fournisseurs sur la nécessité d'essayer des rapports et des taux de viscosité différents à des fins de développement et de recherche, par exemple lorsque les ingénieurs de conception définissent les spécifications des produits.

« Que ce soit le matériau de son interface thermique, l'époxyde, la silicone, l'uréthane ou l'acrylique, l'application et les exigences des matériaux à deux composants sont en constante mutation », ajoute Delgado. « Pour s'adapter, les fabricants et les fournisseurs font des ajustements « à la volée » avec un réinvestissement minimum des capitaux. »

Le système EVR à haut débit peut déplacer jusqu'à 6,400 mètres cubes (ccs) par minute, tout en garantissant des rapports de distribution étendus entre 1:1 et 5:1 ou 2:1 et 10:1.

Lorsqu'il s'agit de tester différents types de matériaux, le fonctionnalité de purge de base du système EVR conserve la quantité de solvant utilisé pour nettoyer le système en isolant indépendamment chaque matériau. Il empêche par ailleurs chaque matériau d'être soumis au curage. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de remplacer un mélangeur statique ou dynamique à cause des matériaux à curage rapide ou des cycles de production intermittents.

À PROPOS DE GRACO

Graco Inc. fournit des technologies et de l'expertise pour la gestion des fluides et des revêtements aussi bien pour les applications industrielles que commerciales. Elle conçoit, fabrique et commercialise des systèmes et des équipements servant à transporter, à mesurer, à contrôler, à distribuer et à vaporiser des fluides et des matériaux en poudre. Leader reconnu dans ce domaine d'activités, Graco dont le siège social se trouve à Minneapolis propose ses produits aux clients à travers le monde dans les industries de la fabrication, du traitement, de la construction et de la maintenance. Pour plus d'informations sur Graco Inc., visitez graco.com.

