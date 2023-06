Regroupement pour la valorisation de la paternité - Le gouvernement du Québec investit 500?000 $ pour soutenir la prévention des situations de violence conjugale à haut risque de dangerosité





QUÉBEC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 500?000 $ sur deux ans au Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) visant à mieux outiller les intervenantes et les intervenants des milieux communautaires qui oeuvrent sur le terrain dans la détection de la violence conjugale et la prévention des situations à haut risque d'homicide. Le RVP travaillera en partenariat étroit avec le Réseau Maisons Oxygène (RMO).

Le soutien financier du ministère de la Famille est accordé pour la phase 2 du projet de formation en matière de prévention de la violence conjugale et des situations à risque de dangerosité. Cette phase vise à développer et à offrir des formations complémentaires en prévention de la violence conjugale, à assurer une consolidation des acquis et à favoriser la mise en place du référencement vers les cellules d'intervention rapide.

Les secteurs ciblés sont les organismes communautaires Famille, les Haltes-garderies communautaires, les Centres de ressources périnatales, les Centres de pédiatrie sociale en communauté et les Maisons Oxygène.

Citations :

« Notre gouvernement fait de la lutte contre les violences sexuelles et conjugales une priorité. La formation du personnel intervenant ainsi que l'action rapide sont les clés pour détecter les risques et surtout diminuer les homicides liés à la violence conjugale. Avec ces sommes, nous démontrons de nouveau notre appui à la prévention de la violence conjugale. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Je tiens d'emblée à souligner le travail essentiel de toutes les intervenantes et de tous les intervenants qui travaillent sur le terrain auprès des familles et qui contribuent, au jour le jour, à prévenir les violences de toutes sortes, particulièrement la violence conjugale. Grâce à la subvention que nous annonçons aujourd'hui, je suis convaincue que les membres du Regroupement pour la valorisation de la paternité ainsi que ceux du Réseau Maisons Oxygène pourront, avec la poursuite de leur projet, intensifier les efforts pour mieux détecter les situations de violence conjugale et ainsi contribuer à mieux prévenir les situations à risque de dangerosité. Cela contribue assurément au mieux-être des familles et des enfants du Québec. Pour tout votre travail accompli et à venir, je vous en suis reconnaissante. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

Faits saillants :

Le RVP demeure le porteur national de la phase 2 du projet, en collaboration avec le RMO. Ce sont les deux seuls regroupements nationaux dont le mandat porte spécifiquement sur la paternité.

Pour réaliser la phase 1 du projet, le gouvernement du Québec avait accordé une subvention de 628?200 $ au RVP.

Le RVP a lancé cette semaine la 11 e édition de la Semaine québécoise de la paternité, qui se déroule du 12 au 18 juin 2023 sur le thème Faire équipe dès le départ .

édition de la Semaine québécoise de la paternité, qui se déroule du 12 au 18 juin 2023 sur le thème . Cette somme permettra au RVP et au RMO de poursuivre les travaux entamés dans la phase 1 du projet, qui a déjà permis de créer de nombreuses formations et de joindre plus de 400 personnes intervenantes dans 16 régions du Québec.

Ce financement est issu du Plan d'action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à haut risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes 2020-2025, lequel est coordonné par le Secrétariat à la condition féminine.

Plan d'action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à haut risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes 2020-2025.

