Autonomie alimentaire et vitalité économique de nos régions - Québec octroie plus de 1 million de dollars pour le développement du secteur bioalimentaire en Gaspésie





QUÉBEC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme un financement de plus de 1 million de dollars dans le cadre du renouvellement de l'Entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie 2023-2025.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, ainsi que le député de Gaspé et adjoint gouvernemental à la ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Stéphane Sainte-Croix, en ont fait l'annonce aujourd'hui, lors d'une tournée dans la région.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) octroie une somme de 650 000 $ tandis que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) alloue un montant de 400 000 $. Globalement, l'entente permettra d'injecter 1 317 018 $ dans l'économie de la région, sur une période de trois ans, grâce à la contribution des partenaires régionaux, soit les cinq municipalités régionales de comté (MRC) de la région et les syndicats locaux de l'Union des producteurs agricoles de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Cette nouvelle entente confirme la mobilisation de tous les partenaires pour continuer de soutenir le développement du secteur bioalimentaire par la mise en oeuvre de projets liés à la planification stratégique du secteur agricole et agroalimentaire de la Gaspésie 2023-2028.

Citations

« Je suis heureux d'annoncer que notre gouvernement renouvelle son soutien financier au bénéfice du développement agroalimentaire de la Gaspésie! L'expérience acquise lors des ententes antérieures a permis de démontrer le puissant effet de levier que procure la concertation au sein d'un territoire. C'est en ciblant les besoins communs au sein d'une région et en agissant en cohérence avec les spécificités régionales qu'on favorise la prospérité et qu'on accroît notre autonomie alimentaire! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis fière de cette entente qui favorise une collaboration essentielle entre les partenaires de l'industrie et les acteurs du milieu. Les projets qui seront réalisés dans le cadre de celle-ci auront assurément un effet positif sur la vitalité du territoire, la stimulation de l'économie et le bien-être des citoyens. Félicitations à tous les partenaires! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le secteur bioalimentaire joue un rôle majeur dans notre région. Je suis heureuse du renouvellement de l'entente, qui démontre la volonté du milieu et des différents partenaires du secteur agroalimentaire d'unir leurs forces et de travailler ensemble. Pour notre communauté, ces investissements auront des retombées sur les plans environnemental, économique, social et touristique. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Je salue la concertation du milieu bioalimentaire. Il s'est doté d'une vision partagée pour le développement de sa filière qui joue un rôle primordial dans l'économie de la région. Cette entente sectorielle marque certainement un pas en avant dans le développement de l'industrie bioalimentaire pour la région gaspésienne. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental à la ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« La Fédération de l'UPA de la Gaspésie-Les Îles et ses syndicats locaux sont fiers de collaborer avec l'ensemble de leurs partenaires à la concrétisation de cette nouvelle entente sectorielle. Cet outil est un atout précieux pour appuyer les femmes et les hommes qui travaillent à nourrir et à développer notre région par le biais de leur entreprise agricole. »

Michèle Poirier, présidente de la Fédération de l'UPA de la Gaspésie-Les Îles

« Le renouvellement de cette entente, qui est étroitement liée à la toute nouvelle planification stratégique du secteur agroalimentaire, démontre toute la force de la concertation des acteurs de la région. Il s'agit aussi d'une belle reconnaissance de l'importance du secteur pour le développement de la région ainsi que du rôle d'animation et de coordination de la concertation agroalimentaire régionale que joue Gaspésie Gourmande. C'est avec rigueur et professionnalisme que nous assurerons également une saine gestion des sommes versées dans cette entente, tout comme nous l'avons fait dans le cadre des ententes précédentes. »

Gilbert Berthelot, président de Gaspésie Gourmande

Faits saillants

L'entente a pour objet de définir les modalités de participation des parties dans :

La mise en commun de ressources financières et techniques;



La concertation régionale;



La coordination et la mise en oeuvre de projets en lien avec la planification stratégique 2023-2028;



La mise en oeuvre de projets découlant des plans de développement du territoire agricole des MRC.

La gouvernance de l'entente sera assurée par un comité de gestion formé d'un représentant de chacune des parties : le MAPAQ, le MAMH, les cinq MRC de la région (Avignon, Bonaventure, La Côte-de-Gaspé, La Haute-Gaspésie et Le Rocher-Percé), la Fédération de l'UPA de la Gaspésie-Les Îles (représentant des syndicats locaux) et Gaspésie Gourmande. Cette dernière agira à titre de gestionnaire du fonds et aura comme mandat d'administrer les sommes versées par les signataires.

L'entente, d'un montant total de 1 317 018 $, fait l'objet d'un engagement accru du milieu :

MAPAQ : 650 000 $;



MAMH : 400 000 $ provenant du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité;



Cinq MRC de la région : 242 718 $;



Syndicats locaux de l'UPA de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 24 300 $.

