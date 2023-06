Supermicro élargit sa gamme de produits AMD avec de nouveaux serveurs et de nouveaux processeurs optimisés pour l'infrastructure cloud native et le calcul technique haute performance





La gamme évolutive de systèmes de processeurs AMD EPYC 9004 Series est optimisée avec jusqu'à 128 des nouveaux coeurs « Zen 4c ». De plus, la technologie AMD 3D V-Cache permet d'atteindre des niveaux de densité et d'efficacité énergétique sans précédent

SAN JOSÉ, Californie, 15 juin 2023 /PRNewswire/ ? Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fournisseur de solutions informatiques totales pour le Cloud, l'IA/ML, le stockage et la 5G/Edge, a annoncé que toute sa gamme de systèmes H13 basés sur AMD prenait désormais en charge les processeurs AMD EPYCtm de 4e génération, basés sur l'architecture « Zen 4c », et les processeurs AMD EPYC de 4e génération dotés de la technologie AMD 3D V-Cachetm.

Les serveurs Supermicro optimisés par les processeurs AMD EPYC de 4e génération pour le calcul cloud-native, avec une densité de threads exceptionnelle et 128 coeurs par socket, offrent une densité de rack impressionnante et des performances évolutives, ainsi qu'une efficacité énergétique permettant de déployer des charges de travail cloud-native dans une infrastructure plus consolidée. Ces systèmes aident les opérateurs cloud à répondre aux demandes toujours croissantes des sessions d'utilisateurs et à fournir de nouveaux services basés sur l'IA. Les serveurs dotés de la technologie AMD 3D V-Cache excellent dans l'exécution d'applications techniques telles que les applications FEA, CFD et EDA. Grâce au puissant cache de niveau 3, ces applications peuvent fonctionner plus rapidement que jamais. Plus de 50 records mondiaux ont été établis par les processeurs AMD EPYC au cours des dernières années.

« Supermicro repousse sans cesse les limites de ses gammes de produits pour répondre aux besoins de ses clients. Nous concevons et fournissons des serveurs économes en ressources et optimisés pour les applications, avec une intégration à l'échelle du rack pour des déploiements rapides », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Grâce à notre portefeuille croissant de systèmes entièrement optimisés pour les derniers processeurs AMD EPYC de 4e génération, les opérateurs cloud peuvent désormais atteindre une densité et une efficacité extrêmes pour de nombreux utilisateurs et services cloud-native, même dans les datacenters où l'espace est limité. En outre, nos systèmes haute performance avancés, multisocket et multinoeuds, répondent à un large éventail de charges de travail de calcul technique et réduisent considérablement les délais de mise sur le marché pour les entreprises de fabrication, qui peuvent concevoir, développer et valider de nouveaux produits en tirant parti de la performance accélérée des applications qui utilisent beaucoup de mémoire. »

Pour en savoir plus sur la gamme complète de serveurs Supermicro basés sur AMD, rendez-vous sur : https://www.supermicro.com/en/products/aplus

« Les processeurs AMD EPYCtm de 4e génération offrent la densité de coeur la plus élevée de tous les processeurs x86 au monde et assureront des performances et une efficacité exceptionnelles pour les charges de travail cloud-native », a affirmé Lynn Comp, vice-présidente de l'entreprise, département Marketing des produits et des technologies du serveur, chez AMD. « Notre toute dernière gamme de processeurs pour les datacenters permet aux clients de trouver un équilibre entre la croissance des charges de travail et la flexibilité avec les mandats de consolidation des infrastructures critiques. Ainsi, ces derniers peuvent effectuer plus de tâches, avec une meilleure efficacité énergétique, à une période où le calcul cloud-native transforme le datacenter. »

Inscrivez-vous au webinaire de Supermicro qui aura lieu le 20 juin et qui portera sur la manière d'obtenir des performances et une densité EPYCtm avec les systèmes Supermicro H13 de nouvelle génération.

https://www.brighttalk.com/webcast/17278/586045

H13 Hyper-U : les nouveaux serveurs Hyper-U 1U et 2U ont été conçus pour offrir les performances et la densité idéales aux charges de travail cloud-native telles que la virtualisation et l'infrastructure hyperconvergée, avec un seul processeur AMD EPYC de 4e génération pour le calcul cloud-native jusqu'à 128 coeurs. En outre, des configurations optimisées pour le stockage sont disponibles avec 12 baies de disques de 3,5" ou 24 baies de disques de 2,5". L'utilisation d'un seul CPU avec le modèle Hyper-U peut réduire les coûts de licence logicielle et les problèmes de refroidissement que rencontrent les serveurs à double CPU, tout en offrant une densité maximale de coeurs et en doublant la capacité de mémoire avec la prise en charge de 12 canaux de mémoire DDR5 dans 24 emplacements DIMM. Pour en savoir plus sur ces nouveaux serveurs Hyper-U, cliquez ici.

H13 All-Flash EDSFF : les nouveaux systèmes de stockage All-Flash NVMe alimentés par les processeurs AMD EPYC 9004 Series et basés sur l'architecture « Zen 4c » intègrent les dernières technologies EDSFF qui offrent une capacité et des performances sans précédent dans un boîtier 1U compact. Tirant parti de 128 voies PCIe 5.0, ce tout nouveau serveur prend en charge 16 disques EDSFF E3.S (7,5 mm), ou 8 disques E3.S (x 4) et 4 périphériques CXL (format E3.S 2T), ce qui permet d'étendre la mémoire pour des cas d'utilisation tels que les applications de base de données en mémoire.

En outre, les gammes de systèmes H13 améliorés suivantes sont compatibles avec les nouveaux processeurs AMD EPYC.

Systèmes H13 GPU-optimized : ces serveurs ouverts, modulaires et basés sur des normes offrent des performances et une facilité d'entretien supérieures grâce à une conception sans outils et remplaçable à chaud, alimentée par deux processeurs AMD EPYC 9004 Series. Les options de GPU incluent les dernières technologies PCIe, OAM et NVIDIA SXM. Ces systèmes GPU sont idéaux pour les charges de travail avec les performances de formation IA, le calcul haute performance et l'analyse du Big Data.

H13 Hyper : les séries H13 Hyper 1U et 2U à double socket permet à la gamme de serveurs rack de Supermicro d'offrir des performances de nouvelle génération. Cette gamme a été conçue pour prendre en charge les charges de travail les plus exigeantes ainsi que les nombreuses options de stockage et d'E/S. Elle s'adapte à un large éventail de besoins d'application, tout en offrant une facilité de gestion remarquable grâce à sa conception 100 % sans outils.

H13 CloudDC : le modèle H13 CloudDC monosocket tire parti de la densité du coeur du processeur AMD EPYC et offre une flexibilité ultime en matière d'E/S et de stockage avec 2 ou 4 emplacements PCIe 5.0 pour les GPU et deux emplacements AIOM (PCIe 5.0 ; compatible OCP 3.0) pour un débit de données maximal. Les systèmes H13 CloudDC 1U et 2U sont conçus pour être faciles à entretenir grâce à des supports sans outils, des plateaux de disques remplaçables à chaud et des alimentations redondantes qui garantissent un déploiement rapide et une maintenance plus efficace dans les datacenters de toutes tailles.

H13 GrandTwintm : le système 4 noeuds 2U unique de Supermicro est conçu spécialement pour les performances avec un seul processeur. Le H13 GrandTwin avec les processeurs AMD EPYC 9004 Series optimise l'équilibre entre les performances de calcul, la mémoire et l'efficacité énergétique pour offrir une densité maximale dans le format compact 2U avec quatre noeuds dans un seul système. De plus, le H13 GrandTwin est doté de noeuds remplaçables à chaud à l'avant (allée froide), qui peuvent être configurés avec des E/S avant ou arrière pour faciliter l'entretien. Par conséquent, le H13 GrandTwin est idéal pour les charges de travail telles que celles liées au CDN, au déploiement Edge Computing à accès multiples, au gaming sur le cloud et aux clusters de cache haute disponibilité.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques totales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San Jose, en Californie, Supermicro s'engage à fournir la première innovation sur le marché pour l'infrastructure informatique d'entreprise, cloud, IA et 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT et de commutateurs, tout en proposant des produits avancés de carte mère, d'alimentation et de châssis à haut volume. Nos produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité et optimisés pour améliorer le TCO et réduire l'impact environnemental (Green Computing). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

