Datalec Precision Installations se développe aux Émirats arabes unis (EAU)





Datalec Precision Installations (DPI), un fournisseur de services de conception, d'approvisionnement, de construction et gérés de calibre mondial pour les centres de données visant à proposer des solutions homogènes, intégrées et unifiées de bout en bout aux opérateurs de centres de données, annonce la constitution d'une filiale aux Émirats arabes unis (EAU) dans le cadre de son expansion internationale continue. Sise au Royaume-Uni, Datalec dispose de filiales dans 15 autres pays.

Sean Christie, directeur des projets de Datalec au Moyen-Orient, a affirmé : « Avec d'importants investissements dans les infrastructures numériques en cours, la région représente une belle opportunité de développement pour Datalec. La filiale aux EAU constitue la première étape d'un modèle de prestation plus vaste de Datalec dans la région du CCG pour nos clients et je suis ravi de diriger cette nouvelle initiative. »

Pour Datalec, le Moyen-Orient est un objectif d'expansion naturelle en raison de la taille importante et croissante de son marché des centres de données, qui devrait attirer 6,73 milliards USD d'investissements d'ici 2027. Du fait de la demande croissante pour ses services de la part des clients aux EAU, Datalec est fière d'offrir des capacités et services équivalents à ceux disponibles dans l'ensemble du groupe Datalec.

Bien que Datalec ait été créée à l'origine pour la construction et l'aménagement d'espaces blancs, l'entreprise a considérablement développé son portefeuille ces 11 dernières années, incluant la fourniture d'une gamme complète de services techniques et de maintenance et, plus récemment, de services essentiels de nettoyage environnemental, grâce à l'acquisition de Technivo par Datalec fin 2022.

En outre, travailler à travers l'Europe pour un large éventail de clients exige une gestion prudente du risque. Ayant récemment reçu un Prix International de sécurité (Distinction) pour avoir protégé ses employés contre le risque de blessure et de mauvaise santé au travail, Datalec continuera de fournir des superviseurs et gestionnaires correctement formés pour chaque projet de construction. Composée de professionnels de la santé et de la sécurité, l'équipe interne dévouée de la société possède plus de 60 années d'expérience combinée, et cela est essentiel pour garantir la santé et la sécurité de ses employés et des employés de ses clients. La santé et la sécurité sont au coeur des valeurs fondamentales de Datalec, qui se reconnaît dans la devise ?La santé fait partie de notre mission et la sécurité est essentielle'.

Datalec prévoit également de localiser ses services de fabrication bien établis dans cette région dans un avenir proche. Un investissement dans une installation de construction et de fabrication de solutions de cages de confinement des allées est une preuve supplémentaire de l'engagement continu de Datalec à l'égard du réinvestissement et des EAU.

Pour en savoir plus à propos de DPI, rendez-vous sur le site https://datalecltd.com

À propos de Datalec

Datalec Precision Installations garantit l'excellence des installations de centres de données internationaux en s'associant avec ses clients pour favoriser la réussite de leurs entreprises et leur fournir des résultats de bout en bout homogènes, intégrés et unifiés accompagné d'un service « One Call, One Team » (Un appel, une équipe). Grâce à la gestion et à la supervision rigoureuses des projets, DPI garantit que ceux-ci sont à chaque fois mis en oeuvre à la perfection dès le départ, avec des risques limités et des coûts réduits pour les clients. DPI se concentre sur la fourniture d'un service proactif et personnalisé qui permet de construire et de mettre en oeuvre des suites de données importantes avec agilité, flexibilité et adaptabilité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://datalecltd.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 juin 2023 à 10:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :