Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 70 000 $ au Festival country de Lotbinière





QUÉBEC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 70 000 $ au Festival country de Lotbinière, qui a lieu jusqu'au 17 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 2015, ce festival très attendu fait rayonner la musique country au Québec. Il est une occasion privilégiée pour les artistes émergents de mettre en lumière leurs talents, mais aussi d'en apprendre davantage aux côtés de grosses pointures du country venues de partout.

Citations :

« Le Festival country de Lotbinière rehausse l'attractivité de la région de Chaudière-Appalaches comme destination de choix. Je suis fière du soutien accordé par notre gouvernement. Les participants en auront plein la vue durant ces trois jours. Je vous invite à venir vivre une expérience musicale unique grâce à vos artistes préférés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Parmi les activités estivales, les événements occupent une place de choix pour de nombreux Québécois. Le Festival country de Lotbinière est une belle occasion pour les amateurs de musique de se retrouver et de célébrer ensemble. Je suis heureuse que notre gouvernement appuie ce rendez-vous, qui fait la promotion de nos artistes tout en permettant à notre région de rayonner. Bon festival à tous! »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation (volet lutte contre la violence et l'intimidation chez les jeunes et dans les écoles)

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

15 juin 2023 à 10:04

