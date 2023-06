Nouvelle étude de l'OQLF sur l'utilisation des langues au travail chez les jeunes - Dans la RMR de Québec, moins du tiers des jeunes utilisent le français et l'anglais au travail





MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française diffuse de nouvelles données sur l'utilisation des langues par les jeunes de 18 à 34 ans ainsi que sur leurs préférences linguistiques. Bien que 66 % des jeunes préfèrent travailler en français, 53 % d'entre eux mentionnent travailler en français uniquement. Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, cette proportion grimpe à 63 %. De plus, l'étude montre que plus d'un jeune sur trois utilise le français et l'anglais au travail et qu'il en va de même pour moins du tiers des jeunes dans la RMR de Québec.

Le fascicule Langue du travail de l'étude Langue française au Québec : usages et comportements des 18 à 34 ans en 2021 dresse le portrait des préférences linguistiques des jeunes en contexte de travail. Il fait suite au fascicule portant sur le rapport entre langue et consommation chez les personnes appartenant à ce même groupe d'âge, publié à l'automne 2022. L'étude a été réalisée à partir d'un sondage mené auprès de 6?008 personnes âgées de 18 à 34 ans de partout au Québec.

Faits saillants

Langues d'usage au travail

Parmi les Québécoises et les Québécois de 18 à 34 ans occupant un emploi, 53 % ont indiqué utiliser seulement le français au travail, 38 % ont mentionné utiliser le français et l'anglais et 6 %, seulement l'anglais.



Sur l'île de Montréal , 36 % des jeunes travailleuses et des jeunes travailleurs ont dit n'utiliser régulièrement que le français au travail. La moitié des personnes de ce groupe d'âge (50 %) ont, quant à elles, mentionné utiliser régulièrement le français et l'anglais, tandis que le dixième d'entre elles (10 %) ont dit ne travailler régulièrement qu'en anglais.

, 36 % des jeunes travailleuses et des jeunes travailleurs ont dit n'utiliser régulièrement que le français au travail. La moitié des personnes de ce groupe d'âge (50 %) ont, quant à elles, mentionné utiliser régulièrement le français et l'anglais, tandis que le dixième d'entre elles (10 %) ont dit ne travailler régulièrement qu'en anglais.



Dans la RMR de Québec, 63 % des jeunes travailleuses et des jeunes travailleurs ont dit n'utiliser régulièrement que le français au travail. Moins du tiers des personnes appartenant à ce groupe (30 %) ont, quant à elles, mentionné utiliser régulièrement le français et l'anglais, tandis que 6 % d'entre elles ont dit ne travailler régulièrement qu'en anglais.

de Québec, 63 % des jeunes travailleuses et des jeunes travailleurs ont dit n'utiliser régulièrement que le français au travail. Moins du tiers des personnes appartenant à ce groupe (30 %) ont, quant à elles, mentionné utiliser régulièrement le français et l'anglais, tandis que 6 % d'entre elles ont dit ne travailler régulièrement qu'en anglais.

Les trois quarts des 18 à 34 ans occupant un emploi (77 %) ont dit utiliser le français le plus souvent au travail.



Moins des deux tiers des jeunes de l'île de Montréal (65 %) ont dit utiliser le français le plus souvent au travail.

(65 %) ont dit utiliser le français le plus souvent au travail.



Ce sont plus de quatre jeunes sur cinq de la RMR de Québec (83 %) qui ont dit utiliser le français le plus souvent au travail.





de Québec (83 %) qui ont dit utiliser le français le plus souvent au travail. Préférences en matière de langues de travail

En 2021, les deux tiers des Québécoises et des Québécois de 18 à 34 ans (66 %) ont dit préférer travailler en français, alors que 14 % d'entre eux ont indiqué préférer travailler en français et en anglais et 11 %, en anglais.



Sur l'île de Montréal , plus de la moitié des jeunes (53 %) préfèrent travailler en français, tandis que 17 % affirment préférer travailler en français et en anglais et 17 %, en anglais.

, plus de la moitié des jeunes (53 %) préfèrent travailler en français, tandis que 17 % affirment préférer travailler en français et en anglais et 17 %, en anglais.



Dans la RMR de Québec, plus des trois quarts des jeunes (76 %) préfèrent travailler en français, alors que 11 % affirment préférer travailler en français et en anglais et 5 %, en anglais.

de Québec, plus des trois quarts des jeunes (76 %) préfèrent travailler en français, alors que 11 % affirment préférer travailler en français et en anglais et 5 %, en anglais.

La proportion de jeunes préférant travailler en français est plus élevée chez les jeunes de 30 à 34 ans (70 %) que chez ceux âgés de 18 à 23 ans ou chez ceux âgés de 24 à 29 ans (une proportion de 64 % pour chacun de ces groupes).





Compétences linguistiques pour offrir un service à la clientèle

Trois jeunes sur quatre (76 %) ont dit être en mesure d'offrir un service simple à la fois en français et en anglais et 20 %, en français seulement.



La moitié des jeunes (50 %) ont dit être en mesure d'offrir un service complexe en français seulement et 43 % ont mentionné être en mesure d'en offrir un à la fois en français et en anglais.





En vertu de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française a le mandat de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et d'en faire rapport tous les cinq ans au ministre de la Langue française. L'Office a également pour mission d'assurer le respect de la Charte et de veiller à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et, de concert avec le ministère de la Langue française, de l'Administration.

Lien connexe

Langue française au Québec : usages et comportements des 18 à 34 ans en 2021. 2, Langue du travail : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/

Facebook /OQLF.QC Instagram /OQLF.QC Twitter /OQLF

SOURCE Office québécois de la langue française

15 juin 2023 à 09:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :