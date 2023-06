La SCRP célèbre ses professionnels exceptionnels de cette année en leur décernant ses Grands prix et Prix spéciaux





TORONTO, le 15 juin 2023 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a le plaisir d'annoncer les noms des lauréats de ses convoités Grands prix et Prix spéciaux, annoncés plus tôt ce mois-ci à la conférence nationale ÉLEVER de la Société, qui avait lieu cette année à Whistler, en Colombie-Britannique, sur les territoires non-cédés partagés par les nations Lil'wat et Squamish. Les Grands Prix et Prix spéciaux de la SCRP récompensent les professionnels des relations publiques et de la gestion des communications membres de la Société qui se sont distingués au cours de l'année.

La SCRP célèbre ses professionnels exceptionnels de cette année en leur décernant ses Grands prix et Prix spéciaux

« La SCRP est fière de reconnaître chaque année certains de ses membres pour leurs réalisations et leur service hors du commun envers la profession des relations publiques et de la gestion des communications, déclare Vincent Power ARP, FSCRP, président national de la SCRP. Les Grands prix et Prix spéciaux de la Société sont décernés à des personnes mises en nomination par nos membres et jugés méritoires par des jurys en fonction de leurs réalisations au cours de la dernière année. »

Voici les noms des lauréats 2023 :

Mark Hunter LaVigne, ARP, FSCRP, LM a reçu le Prix commémoratif Philip A. Novikoff pour son service exemplaire et exceptionnel au fil des ans par un membre agréé de la SCRP, qui a fait progresser la stature de la profession des relations publiques au Canada par sa pratique professionnelle, ses relations personnelles et l'amélioration de la communauté de la SCRP.

Le Prix de leadership entrepreneurial a été remis à Dan Tisch, ARP, FSCRP, pour avoir démontré son leadership entrepreneurial en démarrant et développant une firme conseil en relations publiques ou d'autres domaines de la communication et avoir créé de l'emploi pour d'autres membres de l'industrie.

Terence (Terry) Flynn, PhD, ARP, FSCRP LM a mérité le tout premier Prix de maître à penser pour sa contribution significative au discours national et international sur les pratiques et tendances de relations publiques et de gestion de la communication.

Blair Peberdy, ARP, FSCRP, LM, s'est vu décerner le Prix de réalisations exceptionnelles pour ses réalisations et son service exemplaires envers les relations publiques.

Éloi Courchesne, ARP, a mérité le Prix commémoratif Heather Pullen pour avoir fait preuve d'engagement à soutenir et faire progresser les valeurs décrites dans le Code de conduite professionnelle de la SCRP.

Patrice Leroux, M.A., ARP, FSCRP, a reçu le Prix de performance remarquable en reconnaissance d'une contribution unique, mais significative, par un membre de la Société.

La Lampe emblématique a été présentée à Michelle James, ARP en reconnaissance de son service distingué et dévoué envers la SCRP. Ce prix est remis à un membre dont les activités personnelles, le leadership et le dévouement représentent une illustration frappante des principes de la Société.

Brenna McCutcheon, du Niagara College, a remporté le tout premier Prix d'excellence étudiant. Créé conjointement par la SCRP et Notified, ce prix récompense l'excellence d'un étudiant dans le domaine des relations publiques.

Lors du Gala des Prix d'excellence de la Société, le lundi 5 juin, M. Power a eu le plaisir de remettre le Prix du président à Lisa LaFlamme, ancienne chef d'antenne et rédactrice principale de CTV National News. Vous trouverez plus de détails sur ce prix dans un autre communiqué de nouvelles publié plus tôt ce mois-ci par la Société.

« Je souhaite également souligner le travail extraordinaire de Julien Baudry ARP, président du Comité des Prix de la SCRP ainsi que de nos juges et coordonnateurs de jury à la fois pour ces prix et pour les Prix d'excellence qui ont été annoncés séparément plus tôt au cours du mois, ajoute M. Power. Nous sommes un organisme bénévole et ces personnes se sont surpassées au cours des derniers mois afin que le processus soit juste et efficace. »

Karen L. Dalton, ARP, CAE, FSCRP (H), LM a fait l'objet du nouveau profil de la Collection Yocom de cette année en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la profession des relations publiques. Cette collection de profils, qui comporte plusieurs phases, sert de méthode uniforme d'enregistrement de l'histoire des relations publiques au Canada par l'entremise des personnalités qui ont en ont développé et influencé la pratique. Cette collection est un hommage à la mémoire de John H. (Jack) Yocom, un des plus grands professionnels canadiens des relations publiques, non seulement par son savoir-faire dans le domaine, mais aussi par sa générosité à aider les autres à atteindre leurs buts. M. Yocom nous a quittés en février 2003.

« Je remercie Karen pour sa contribution à la Société au cours de toutes ces années, commente M. Power. Le fait d'avoir réalisé tout ce qu'elle a fait et de voir son profil ajouté à la Collection Yocom témoigne de son dévouement et de son engagement envers la SCRP et la profession. »

À propos de la Société canadienne des relations publiques

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une association à but non-lucratif consacrée à la pratique, à la gestion et à l'enseignement des relations publiques et des communications. Composées de 13 Sociétés locales, la mission de la SCRP consiste à créer une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement professionnel et l'agrément, la collaboration avec les principaux influenceurs, l'engagement envers l'éthique et un code d'éthique professionnelle, la défense des intérêts de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

SOURCE Société canadienne des relations publiques

15 juin 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :