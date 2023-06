Services financiers Innovation CIBC mène une solution de financement par emprunt syndiqué de 60 millions de dollars pour Bloomerang, LLC





Services financiers Innovation CIBC est heureuse d'annoncer l'entente principale d'un engagement de financement par emprunt syndiqué de 60 millions de dollars pour Bloomerang, LLC (Bloomerang), une entreprise d'Indianapolis, une solution complète de gestion des relations avec les donateurs pour des milliers de petits et de moyens organismes sans but lucratif. Le capital supplémentaire accélère davantage la capacité de la société à offrir la plateforme de gestion des relations avec les organismes sans but lucratif du futur.

« Bloomerang offre une technologie qui appuie les activités de base des organismes sans but lucratif qui cherchent à élargir leurs initiatives », a affirmé Paul Gibson, directeur général, Services financiers Innovation CIBC. « Notre principal objectif en élargissant le syndicat financier était de répondre aux besoins de financement non seulement à court terme, mais aussi à long terme. »

Bloomerang aide les organismes sans but lucratif à acquérir de nouveaux donateurs, à améliorer la fidélisation des donateurs et à accroître la mobilisation des donateurs grâce à sa plateforme simple de gestion des donateurs et de collecte de fonds. La plateforme est conçue pour aider les petites et moyennes entreprises à devenir des organisations stables et prospères.

« Bloomerang est à une étape stimulante de l'accélération de la croissance et nous sommes ravis de pouvoir aider plus d'organismes sans but lucratif à avoir une plus grande incidence », a déclaré Steve Isom, chef des services financiers, Bloomerang. « Notre relation continue avec Services financiers Innovation CIBC nous permet de respecter notre engagement d'aider les organismes sans but lucratif à prospérer. La capacité d'obtenir ce financement dans les conditions actuelles du marché témoigne à la fois de l'élan de Bloomerang et de la confiance de Services financiers Innovation CIBC envers notre entreprise. »

« Nous croyons qu'il a la capacité de prendre de l'expansion alors que l'entreprise continue de croître. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler ensemble pour les années à venir », a ajouté Walt Sparks, directeur général, Services financiers Innovation CIBC.

L'investisseur actuel de Bloomerang est JMI Equity.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de Bloomerang

Bloomerang, une entreprise d'Indianapolis, est la solution complète de gestion des relations avec les donateurs qui aide des milliers d'organismes sans but lucratif de petite et moyenne taille à offrir une meilleure expérience et à créer des organisations stables et prospères. En combinant des technologies robustes et simples à utiliser avec le soutien et la formation des employés, Bloomerang donne aux organismes sans but lucratif les moyens de travailler efficacement, d'améliorer leurs relations avec les donateurs et d'accroître leur bassin de donateurs. Avec Bloomerang, les professionnels à but non lucratif adorent leur travail et ont un autre coéquipier pour la cause.

Bloomerang est un partenaire de confiance et reconnu pour la croissance des organismes sans but lucratif. Pour en savoir plus sur Bloomerang et pour savoir pourquoi de véritables solliciteurs de fonds recommandent la solution à leurs pairs, visitez le site : https://bloomerang.com.

15 juin 2023

